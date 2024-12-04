Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Halkbank tarafından düzenlenen "Gençİz Zirvesi"ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Şimşek, zirveye katılan gençlere geleceklerine yönelik yatırım yapmaları tavsiyesi verdi.
Sigara tüketiminin bireylerin bütçesine olumsuz etkilerine dikkat çeken Bakan Şimşek, günde bir paket sigara içmenin senelik maliyetini hesapladı. Şimşek, bir yıllık sigara masrafının mevduat hesabına yatırılması durumunda147 bin TL'lik kazanç elde edilebileceğini ifade etti.
Bakan Şimşek, "İnşallah hiçbiriniz sigara içmiyorsunuzdur. Yolda gelirken ben arkadaşlara 'Ortalama sigara paketinin fiyatı Türkiye'de nedir?' dedim. Bilmiyoruz dediler, bizim Bakan Yardımcısını da aradım o da bilmiyoruz dedi. 'Ben anlamam, uçaktan inince araştırın ortalama fiyatı söyleyin' dedim. 75,24 TL imiş, günlük bir paket sigara içiyorsanız yıllık maliyeti size 27 bin 367 TL... Sadece bunu bir yıl içmeyip bunu 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerinden mevduata koyarsanız 147 bin TL, bir yıl içmemek... Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir" diye konuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Şimşek'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi - Son Dakika
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