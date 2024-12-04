Bakan Şimşek\'ten Gençlere Sigara Yerine Yatırım Tavsiyesi

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Halkbank tarafından düzenlenen "Gençİz Zirvesi"ne katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Şimşek, zirveye katılan gençlere geleceklerine yönelik yatırım yapmaları tavsiyesi verdi.

SİGARA MALİYETİ ÜZERİNDEN YATIRIM TAVSİYESİ

Sigara tüketiminin bireylerin bütçesine olumsuz etkilerine dikkat çeken Bakan Şimşek, günde bir paket sigara içmenin senelik maliyetini hesapladı. Şimşek, bir yıllık sigara masrafının mevduat hesabına yatırılması durumunda147 bin TL'lik kazanç elde edilebileceğini ifade etti.

"KÜÇÜK BİRİKİMLERİN ETKİSİ ÇOK BÜYÜK OLABİLİR"

Bakan Şimşek, "İnşallah hiçbiriniz sigara içmiyorsunuzdur. Yolda gelirken ben arkadaşlara 'Ortalama sigara paketinin fiyatı Türkiye'de nedir?' dedim. Bilmiyoruz dediler, bizim Bakan Yardımcısını da aradım o da bilmiyoruz dedi. 'Ben anlamam, uçaktan inince araştırın ortalama fiyatı söyleyin' dedim. 75,24 TL imiş, günlük bir paket sigara içiyorsanız yıllık maliyeti size 27 bin 367 TL... Sadece bunu bir yıl içmeyip bunu 5 yıllığına bugünkü getiriler üzerinden mevduata koyarsanız 147 bin TL, bir yıl içmemek... Küçük birikimlerin etkisi çok büyük olabilir" diye konuştu.