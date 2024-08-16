Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor

Bakan Şimşek\'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisine ilişkin açıklamasında "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı

16.08.2024 12:34  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon beklentilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerileyeceğini ifade eden Şimşek,düşüşün yılın kalan döneminde de devam etmesini beklediklerini vurguladı.

"ENFLASYON BEKLENTİLERİ 10 AYDIR İYİLEŞİYOR"

Bakan Şimşek, konuya ilişkin açıklamasında "12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri on aydır iyileşiyor. Temmuzda geçici etkiler kaynaklı yüksek gerçekleşen aylık enflasyon yıl sonu beklentisinde sınırlı artışa yol açsa da 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 28,7'ye gerilerken, 24 ay sonrası yüzde 19,3 oldu. Yıllık enflasyonun ağustosta da belirgin şekilde gerilemesini ve yılın kalan döneminde düşüşe devam etmesini bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

İşte Bakan Şimşek'in o paylaşımı;

Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Haberler.com Özel, Gündem, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • kuzeyli baba: işte bu reis bu sorunu da çözdü boşuna demiyoruz dünya lideri diye. helâl olsun. ülkemiz reis ile güzel 12 66 Yanıtla
  • Semih Öz: Mehmet Şimşek ile aynı ülkede yaşayan var mı ? :) 68 4 Yanıtla
  • Aykut Gülşen: herşeye zam yapın sonra ekonomi iyileşiyor enflasyon düşüyor ise fiyatlar sabit kalır Hep yalan. 61 0 Yanıtla
  • Harun Çelik: Daha az önce köprü ve yollara zam geldi hangi düşüş 43 1 Yanıtla
  • Ateş: Zam üstüne zam.Biz daha çok hasta oluyoruz ama,nasıl olcak ? 35 1 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Allah bizim yaşadığımız sıkıntıyı sana yaşatmadan ayrılma bu dünadan 35 1 Yanıtla
  • RECEP null: kalem elinde olunca yazmak kolay aha düştü bak nasıl düşürdüm. dışarıya çıkıp bakın düşen varmı 34 1 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Tiktok ve İnstagram kapatılırsa Enflasyon rakamları düşer 6 10 Yanıtla
  • Behzat: sayın bakan mısır üreticisi güzel bir fiyat bekliyor. 7 5 Yanıtla
  • Mustafa Durmaz: Tamam 10 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

12:56 Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı Sokak röportajındaki sözleri sonrası tutuklanan Dilruba için iddianame hazırlandı
12:35 Bakan Şimşek’ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor
11:54 Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı Koca şehir duman altında Yamanlar Dağı yangını evlere sıçradı! Koca şehir duman altında
11:10 Adı ’Aşk Adası’ ama ahlaksızlık diz boyu Biri bu rezilliğe dur desin Adı 'Aşk Adası' ama ahlaksızlık diz boyu! Biri bu rezilliğe dur desin
09:38 Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu Dünya yeni bir tehlikenin eşiğinde! İşte maymun çiçeği virüsünden korunmanın tek yolu
20:12 Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi Galatasaray’dan resmi açıklama var Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var
19:57 4 ilde orman yangını Ekipler zamana karşı yarışıyor 4 ilde orman yangını! Ekipler zamana karşı yarışıyor
19:48 Emine Erdoğan’dan Abbas’ın TBMM’deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler Emine Erdoğan'dan Abbas'ın TBMM'deki konuşmasının ardından çok konuşulacak sözler
19:15 Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı Bakan Fidan: Irak ve Türkiye arasında güvenlik mutabakat zaptı imzalandı
18:47 Rusya’ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü Rusya'ya ait Tu-22M3 bombardıman uçağı düştü
18:38 Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor’un 3 puanı silindi Pendikspor maçına çıkmayan Yeni Malatyaspor'un 3 puanı silindi
18:22 Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı Aydemir Akbaş yaşam savaşı veriyor! Menajeri yaşananları ve son durumu paylaştı
18:10 PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu’ya 7 maç men cezası verdi PFDK, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu'ya 7 maç men cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2024 13:21:36. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Şimşek'ten grafikli paylaşım: Enflasyon beklentileri 10 aydır iyileşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement