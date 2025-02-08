Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hepsinin kapısını çalacağız - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hepsinin kapısını çalacağız

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında, kayıt dışılıkla mücadelenin süreceğini söyledi. Bakan Şimşek, "Kayıt dışılık Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Kayıt dışı çalışan işletmeleri kayıt altına alarak bütçe açığını azaltmak istiyoruz. 2025'te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını ilan etmek istiyorum." dedi.

08.02.2025 22:21  Güncelleme: 23:00
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tv100 canlı yayınında ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Farklı konu başlıklarında konuşan Bakan Şimşek'in "kayıt dışılıkla" mücadele mesajı dikkat çekti.

BAKAN ŞİMŞEK: KAPISINI ÇALMADIĞIMIZ MÜKELLEF OLMAYACAK

Bakan Şimşek, kayıt dışı çalışan işletmelerin yakın takibe alınacağını vurguladı. Bakan Şimşek şunları söyledi: "Kayıt dışılık Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Sadece bu bir gelir kaybı meselesi değil. Türkiye'de vergi oranlarını artırmaktansa artık tamamen kayıt dışı çalışan işletmeleri kayıt altına alarak bütçe açığını azaltmak istiyoruz. 2025'te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını ilan etmek istiyorum. Bu dönemin en önemli özelliği sürekli sahada olacağız. Denetimlerimizi ölçek gözetmeksizin gerçekleştiriyoruz.

"HER SEKTÖRDE KAYIT DIŞILIK GÖRÜYORUZ"

2024'te başladık buna. 1.2 milyon denetim uygulaması yaptık. Sonuç da almaya başladık. Bu yıl bunu katlamak istiyoruz. Özellikle Maliye'de bazı birimleri kapatıp oradaki elemanlarımızı kurslara tabi tutup sahada kullanacağız. Tüm OSB'lerin, hallerin, sanayilerin giriş çıkışlarına çadır kuracağız tabiri caizse. Her sektörde istisnasız kayıt dışılık görüyoruz.

"AYLIK 16 BİN LİRA GELİR GÖSTEREN KUYUMCU VAR"

2023 yılında bir kuyumcu örneğin aylık 16 bin 46 lira gelir elde ettiğini beyan etmiş. Bugünkü rakamlarla bir asgari ücrete denk geliyor. Serbest çalışan avukatlar ortalama 17 bin 805 lira aylık gelir beyan etmiş. Serbest çalışan doktorlardan ortalama yine aylık beyan edilen gelirin 27 bin 376 lira olduğunu gördük.

Geçen yıl Meclis bir kanun çıkardı ve hasılat tespiti imkanı verdi bize. Ekipler kayıt dışılıktan şüphelenilen müesseseye gidip sabahtan akşama kadar orada durup tüm hasılatı tespit edecekler. Kanuna göre şimdi değişik günlerde, aylarda yılda 12 kez farklı müesseselere gidip hasılat tespiti yapacağız ve sonra işletmeye bunun uyarısını yapıp izahını isteyeceğiz. Mükelleflerimizin lehine olan şey biz gelmeden hasılatlarını düzeltmeleri olacaktır."

Bakan Şimşek\'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hepsinin kapısını çalacağız

Mehmet Şimşek, İş Dünyası, Ekonomi, Türkiye, Maliye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hepsinin kapısını çalacağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (31)

  • Mahşerin atlısı:
    cengiz holding dahilmi 107 6 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    siz ferhati dikin ben size daha çok vergi veririm 103 5 Yanıtla
  • Okan Altınışık:
    adamı görünce tüylerim tiken tiken oluyor 74 10 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    Emeklilere de bekleriz. 72 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aman Kendinizi unutmayın 61 2 Yanıtla
  • omer yuceyurt:
    sayın bakanım siz gene fakirin kapısını çalarsınız kapım açık her zaman beklerim 51 1 Yanıtla
  • Serkan null:
    hırsız diğer hırsıza hırsız diyor:) 48 2 Yanıtla
  • Murat Avci:
    günaydın bakan bey.. 46 3 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    çay koydum bekleriz 40 1 Yanıtla
  • Önder null:
    rte size bisey demisti galiba hakli H.....sız 31 4 Yanıtla
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