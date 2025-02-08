Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hasılatınızı biz gelmeden düzeltin - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hasılatınızı biz gelmeden düzeltin

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamalarda ''Mükelleflerimizin lehine olan şey biz gelmeden hasılatlarını düzeltmeleri olacaktır'' ifadelerini kullandı.

08.02.2025 23:07  Güncelleme: 23:16
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye devam edeceklerini söyleyerek; "Mükelleflerimizin lehine olan şey biz gelmeden hasılatlarını düzeltmeleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek, TV100 canlı yayınında gazetecilerin Türkiye'nin ekonomik hamlelerine ilişkin sorularına yanıt verdi. Dikkat çeken açıklamalarda da bulunan Bakan Şimşek, kayıt dışılıkla mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

İŞ YERLERİNE SESLENDİ: BİZ GELMEDEN DÜZELTİN

"Geçen yıl Meclis bir kanun çıkardı ve hasılat tespiti imkanı verdi bize" diyen Mehmet Şimşek, "Ekipler kayıt dışılıktan şüphelenilen müesseseye gidip sabahtan akşama kadar orada durup tüm hasılatı tespit edecekler. Kanuna göre şimdi değişik günlerde, aylarda yılda 12 kez farklı müesseselere gidip hasılat tespiti yapacağız ve sonra işletmeye bunun uyarısını yapıp izahını isteyeceğiz. Mükelleflerimizin lehine olan şey biz gelmeden hasılatlarını düzeltmeleri olacaktır" ifadelerini kullandı.

YENİ KANUNLA DENETİMLE SIKLAŞTIRILDI

Geçtiğimiz yıl TBMM'de çıkarılan kanun ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele güçlendirilirken cezalar artırıldı. Düzenleme ile sahada 4 binden fazla vergi müfettişi yıl boyunca görev yapmaya başlarken; başkasına ait IBAN ya da POS cihazını kullananlara caydırıcı idari para cezası uygulanıyor.

Bakan Şimşek\'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hasılatınızı biz gelmeden düzeltin

Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek'ten kayıt dışılıkla mücadele mesajı: Hasılatınızı biz gelmeden düzeltin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (32)

  • şenol çolak:
    Şu seçim gelsin artık ondan sonra sizi duymıcaz izlemicez 193 61 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    TÜVTÜRK gibi vergi vermeyen ama bir dünya geliri olan yerlere de gidecek misiniz sayın bakan ? Karaborsa gelirleri ile ön plana çıkan, KAP'a yanlış açıklamalar yapan himmetle ayağa kaldırılmaya çalışılan malum kulüp için de bir yaptırımınız olacak mı? 169 44 Yanıtla
  • Önder null:
    bu adam halkdusmani. 158 44 Yanıtla
  • Amado Carrillo:
    kel kafa cok bos konuşuyon 138 63 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    iyice sıkıştınız herhalde.(müflis tüccar eski defrerleri karıştırımış) misali… 143 42 Yanıtla
  • Apple User:
    kurumsal firmalara giden yok 114 6 Yanıtla
  • Halit Gon:
    zenginmi düzeltsin garibanmı duzeltsin garibanın düzelteceğiz bir şey yok çünkü devlet hepsini vergi elekyirik kira su doğalgaz geri alıyor zengine diyorsan kat kat kazanıyor ama gideride kat kat gösteriyor devlete verdiği sıfır ah gariban sen olmazsan emekli nasıl maaş alır 98 2 Yanıtla
  • murat2069:
    ah be byy byy şimşek ulkede adalet zaten yok siz bari biraz cesaretle dik duruşla vergide adaleti saglasanız olmazmı yandaşları ayrıştırmadan 51 4 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    çok çok doğru konuşuluyor inşallah denetimler başlar şimdi bu konuşmalardan sonra çoğu kişiler kazancım gidecek diye tutuşur umarım 13 41 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    Emekli maaşının yüzde 15...20 sini vergi olarak geri veriyor.. bir ayda yaptığı harcamaların fatura ve fişlerindeki vergiler 5000 TL nin üzerinde.. 46 1 Yanıtla
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