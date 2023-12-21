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Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz - Son Dakika
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Bakan Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz

Memur, emekli ve asgari ücret zammı için geri sayım başlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten milyonları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. ''Çalışanlarımızı, emeklilerimizi hiçbir dönemde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz'' diyen Bakan Şimşek, güçlü zam sinyali verdi.

21.12.2023 - 12:40,  Güncelleme: 12:55
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulundu. Enflasyonu düşürmekte kararlı olduklarını belirten Bakan Şimşek, emekli ve asgari ücret zammına ilişkin de konuştu. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeyeceklerini söyleyen Şimşek, güçlü zam sinyali verdi.

"ENFLASYONU 2026'DA TEK HANEYE DÜŞÜRECEĞİZ"

Enflasyonda tek hane için 2026'yı işaret eden Şimşek, "Büyük ve daha güçlü Türkiye'yi hep birlikte inşa etmek ve milletimizin refahını artırmak için çalışıyoruz. Orta Vadeli Programın ana hedefi enflasyonda kalıcı düşüşü sağlamak. Kararlıyız, enflasyonu kalıcı olarak düşüreceğiz. Enflasyonda ivme kaybı çok net ortadadır. Enflasyonu önümüzdeki yıl yüzde 36'ya 2026 yılında ise tek haneli seviyelere düşürmeyi hedefliyoruz. Gelecek sene yüzde 4 büyüme hedefimiz var. Peki bu büyüme istihdam yatıyor mu? Rakamlara baktığımızda görüyoruz ki istihdam artmış, işsizlik tek hanelere düşmüştür. Bir diğer amacımız cari açığı kalıcı olarak aşağılara çekmektir." dedi.

"ÇALIŞANLARIMIZI, EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Emekli ve asgari ücret zammına ilişkin de konuşan Şimşek, "Çalışanlarımızı, emeklilerimizi hiçbir dönemde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. Şimşek'in bu sözleri güzel bir zam bekleyen milyonları umutlandırdı.

"VERGİ SİSTEMİNDE REFORM İHTİYACI VAR"

Şimşek sözlerine şöyle devam etti: "Sermaye piyasalarını enflasyon düştükçe güçlendireceğiz. Yeşil ve dijital dönüşümü hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönem her şeye rağmen tasarruf harcamalarımızı devam ettireceğiz. Borçlanma maliyetlerimiz geriledi, 'Orta Vadeli Program' işliyor. Vergide temel sorunumuz dolaylı vergi yükünün yüksekliği değil, dolaysız vergi gelirinin yeterli düzeyde olmamasıdır. Vergi mevzuatımızda reform ihtiyacı açıktır ve bu konunda yoğun bir çalışma içerisinde olacağız. Hedefimiz cari açığı kalıcı bir şekilde aşağı çekmektir."

Bakan Şimşek\'ten milyonları heyecanlandıran sözler: Çalışanlarımızı, emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz
YORUMLAR (12)
  • Selim Kayisi: 3 kilo domates 100 tl. nasıl olacakmış anlamış değilim. Yanıtla 31 1
  • Özkan Özdemir: Valla size oy veren insanlar ezilmesi ezilmeyecek çünkü onların Allah'ı var kirayı Allah öder Yanıtla 40 18
  • süleyman hakan gökşen: her şeyi bize ait (hammadde ve madde) bir ürünümüz var mı ? katma değeri yüksek (elektronik ve makine) üretimimiz var mı ? Ülke paramız ne kadar değerli ? Döviz kurları aşağıya doğru inişte mi? İhracatın İthalatı karşılama oranında makas açılıyor mu, kapanıyor mu? adalet ve hukuk konusunda neredeyiz ? iyi miyiz, yabancı sermaye yatırım yapabilir mi ? bu soruların tamamına olumlu (EVET) cevap verilebiliyorsa, Sn. Mehmet Şimşek doğru söylüyor demektir. Yanıtla 26 1
  • süleyman hakan gökşen: nasıl ? Yanıtla 12 0
  • selma doğru: 300 binle gecinemeyen var. Yanıtla 20 4
  • Serkan ergezer : AFGANLARA SURİYELİLERE YEDİRMEK İÇİN VERGİ SİSTEMİNDE REFORMA İHTİYAÇ VAR Yanıtla 86 6
  • Serkan Basar: hep öyle diyorsunuz ama verdiğinizin hemen ardından bindiriyorsunuz bu nasıl olacak?? Yanıtla 75 3
  • Alaattin Yazici Yazici: EN BÜYÜK PARAMIZ BİR KİLO ZEYTİN ALMIYOR . BAKAN BU İŞİ BİLİYOR YANLIZ HAKKINI YEMEMEK LAZIM . SADECE YANLIŞ ZAMANDA YANLIŞ YERDE. SAYIN BAKANI İKİ KİŞİLİK 30 GÜN YETECEK SADECE KAHVALTI ALMASI İÇİN EN UCUZ MARKETE DAVET EDİYORUM. EĞER EMEKLİNİN MAAŞI VEYA ASGERİ ÜCRETLİNİN MAAŞI SADECE KAHVALTIYA YETERSE TÜKÜR YÜZÜMÜZE. Yanıtla 77 1
  • ufuk kalkan: Calişinimizi ezdirmiycez mi hep aynı lafı söylüyorlar aynı takılmiş plak gibi rakam verin rakam lafla olmaz Yanıtla 69 0
  • Oktay KUŞÇU: 2024 de tek haneydi sonra 2026'ya çıktı, 2026 gelince diyecekler ki 2028'de tek hane olacak 2028 olacak bakmışlar yolcudur Abbas bağlasan durmaz deyip kaçıp gidecekler. Yıllar da bile enflasyon var arkadaş :D Yanıtla 55 1
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Mehmet Şimşek, Asgari Ücret, Memur, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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