Bakan Şimşek: Uluslararası doğrudan yatırımlarda artış bekliyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Uluslararası doğrudan yatırımlarda artış bekliyoruz

Bakan Şimşek: Uluslararası doğrudan yatırımlarda artış bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendi programları kapsamında atılan adımlar sayesinde uluslararası doğrudan yatırımlarda artış beklediklerini söyledi. Yıllık cari açığın nisanda 31,5 milyar dolara yükseldiğini, ancak dış finansman girişlerinde olumlu seyir devam ettiğini belirtti. Şimşek, yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngördüğünü ifade etti.

10.06.2024 14:34  Güncelleme: 14:44
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon ABD doları açık verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açığın 31,5 milyar dolarla sınırlı yükseldiğini, dış finansman girişindeki olumlu seyrin devam ettiğini söyledi.

"ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Dış finansman girişlerindeki olumlu seyrin devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, "Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi. Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti. Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş oldu." dedi.

Bakan Şimşek: Uluslararası doğrudan yatırımlarda artış bekliyoruz

Açıklamasının devamında uluslararası doğrudan yatırımlarda artış beklendiğini belirten Şimşek, "Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90'dan yüzde 158'e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72'den yüzde 116'ya yükseldi. Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, OVP, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Uluslararası doğrudan yatırımlarda artış bekliyoruz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nejdet Aydemir: Bu nasıl oluyor acaba. Dış yatırımcı parayı faize mi yatırıyor kanımızı mı emiyor 4 0 Yanıtla
  • ersen temel: dünyanın en yüksek faizini verirsen dolarada sabit kur garantisi verirsen yine de yabancı gelmeye nazlaniyor 3 0 Yanıtla
  • Kadir Çelik: TL karşılığındaki cari açık aynı mı ? Bana mı öyle geldi :) 2 0 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay: Sayın Şimşek evliya çelebi gibi bütün dönyayı gezdi meryse tefeci arıyormuş carry t wayyyy rasyonel enflasyon da dönya ikincisiyis 0 0 Yanıtla

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