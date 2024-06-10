Bakan Şimşek: Uluslararası doğrudan yatırımlarda artış bekliyoruz

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon ABD doları açık verdi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açığın 31,5 milyar dolarla sınırlı yükseldiğini, dış finansman girişindeki olumlu seyrin devam ettiğini söyledi.

"ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMLARDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Dış finansman girişlerindeki olumlu seyrin devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, "Bayram etkisiyle artan dış ticaret açığı nedeniyle yıllık cari açık nisanda 31,5 milyar dolara sınırlı yükseldi. Dış finansman girişlerindeki olumlu seyir devam etti. Geçen yılın ilk dört ayında portföy yatırımlarında 1,5 milyar dolar net çıkış, bu yılın aynı döneminde ise 5,8 milyar dolar net giriş oldu." dedi.

Açıklamasının devamında uluslararası doğrudan yatırımlarda artış beklendiğini belirten Şimşek, "Orta-uzun vadeli tahvil dahil dış borç çevirme oranları aynı dönemde bankacılık sektörü için yüzde 90'dan yüzde 158'e, banka dışı özel sektör için ise yüzde 72'den yüzde 116'ya yükseldi. Programımız kapsamında attığımız adımlarla uluslararası doğrudan yatırımlarda da artış bekliyoruz. Yılın kalanında cari açığın 24-27 milyar dolar aralığında seyretmesini ve yıl sonunda OVP tahmini olan 34,7 milyar doların oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz." şeklinde konuştu.