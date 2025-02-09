Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı canlı yayında "Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı. Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir. Özellikle sabit ve dar gelirlileri vurur. Enflasyon en büyük kötülüktür. Mutlaka enflasyonla mücadele edilmelidir. Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz" dedi.

09.02.2025 08:17  Güncelleme: 08:51
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tv100'de gazeteciler Erdoğan Aktaş ve Cansu Canan Özgen'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşları haklı bulduğunu belirten Bakan Şimşek "Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir. Özellikle sabit ve dar gelirlileri vurur. Enflasyon en büyük kötülüktür. Mutlaka enflasyonla mücadele edilmelidir. Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz" dedi.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Yılın ilk ayında enflasyonun yüzde 5 olarak çıkması beraberinde birtakım tartışmalar getirdi. Ocak ayındaki bu enflasyon son 4 yılın ocak aylarındaki en düşük enflasyondur. Üç aşağı beş yukarı 3,5-4'lük bir enflasyon bekleniyordu. Burada tek seferlik denilebilecek rakamlar var. TÜİK burada sepet ağırlıklarını değiştirdi ve buradan bir ilave enflasyon geldi. Yine geçtiğimiz yılın son çeyreğinde üzerinde çalışılan sağlıkta birkaç yıldır muayene fiyatlarında bir değişiklik olmamıştı, buradaki değişikliklerin de 0,6'lık bir etkisi oldu. Belediyelerin şebeke suyuna yaptığı zammın etkisi var 0,4 puanlık. Bütün bunlar dikkate alındığında enflasyonun ana hedefteki düşüşünde bir değişiklik yok. Yani 2023'ün sonunda yüzde 65 olan enflasyon, geçen sene yüzde 44'e, bu yıl ise yüzde 24'e düşmesini öngörüyoruz. Enflasyondaki düşüş fiyatların düşüşü olarak algılanmamalı ama. Fiyatların artış hızının yavaşlaması olarak okunmalı. Temel mallara bakıldığında yüzde 24, gıdayı da katarsanız mal enflasyonu yüzde 33.6. Burada yüksek olan hizmet enflasyonu. Genelde tüm ülkelerde hizmet enflasyonu gecikmeli düşüyor. Çünkü hep geçmiş enflasyon baz alınıyor.

"CİDDİ BİR KONUT SEFERBERLİĞİNE GİRECEĞİZ"

Hayat pahalılığı Türkiye'nin şu anda karşı karşıya olduğu en önemli ekonomik sorun. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 82.7'si şehirlerde yaşıyor. Bence en önemli hayat pahalılığı bileşeni kiralar burada. Ev sahipliği oranı yüzde 56'larda. Son yıllarda gerek konut fiyatlarının hızlı yükselmesi, gerekse kiraların hızlı yükselmesiyle vatandaşımızın hayat pahalılığından kastı kira oluyor. Burada konut arzını artıracak ciddi bir çaba içindeyiz. Bir taraftan deprem bölgesinde bir inşa çalışması var. Bunun da dışında sosyal konutlar, yerinde dönüşüm, kentsel dönüşüm, tüm bu konularda bütçeden çok ciddi bir destek veriyoruz. Ben inanıyorum ki birkaç yıl içinde çok ciddi bir sosyal konut seferberliğine gireceğiz.

"ELEKTRİKTE SÜBVANSİYON YÜZDE 60, DOĞAL GAZ YÜZDE 63"

Enerji enflasyonda diğer önemli bir bileşen. Enerjide şuan devlet olarak çok ciddi bir sübvansiyon sağlıyoruz. Elektrikte sübvansiyon yüzde 60 civarı, doğalgazda yüzde 63 civarı. Ortalama yani vatandaşımızın tükettiği elektrik 100 liraya bize mal oluyorsa 40 liraya satıyoruz. Doğal gazı 37 liraya satıyoruz, aradaki farkı hazine ödüyor. Bütün bu süreçleri çalışıyoruz. Türkiye bir taraftan enerji bir taraftan gıda ve bir taraftan konut arzıyla hayat pahalılığıyla arz yönüyle mücadele ediyor. Bu sene kamu harcamalarının, bütçe açığının milli gelire oranı düşecek, bu da enflasyonu aşağı çekecek.

"VATANDAŞIMIZ HAYAT PAHALILIĞINDAN ŞİKAYETTE HAKLI"

Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı. Enflasyon adaletsiz bir vergi gibidir. Özellikle sabit ve dar gelirlileri vurur. Enflasyon en büyük kötülüktür. Mutlaka enflasyonla mücadele edilmelidir. Vatandaşımız müsterih olsun, köklü bir çözüm peşindeyiz. Bütün dünyada mücadele bir zaman alıyor. Pandemi sonrası Avrupa ve Amerika'da da enflasyonda artış görüldü. Yüzde 9-10'lara çıkan enflasyonu 2-3'e düşürmeleri 3 yıldan fazla süre aldı. Enflasyondaki düşüş sürecek.

"AÇIKLADIĞI TASARRUF TEDBİRLERİ CİDDİ SONUÇLAR VERDİ"

Gelen eleştirilerin aksine kamuda da ciddi bir tasarruf yapılıyor. 2013-2023 arasına gidelim. Bizim programımızdan önce 100 lira olarak hedeflenen harcama 109 lira olarak sonlanmış, 10 yılın ortalaması bu. 2024 yılında 100 lira olarak öngörülen kamu harcaması 97 olarak gerçekleşti. Harcama disiplinini tesis ettik, tasarruf yaptık ve bütçenin ötesine geçilmesine de hiçbir şekilde izin vermedik. Açıkladığımız ve uyguladığımız tasarruf tedbirleri çok ciddi sonuç verdi ve bunu sürdüreceğiz.

"BU YIL CARİ AÇIK BİR MİKTAR GENİŞLEYECEK"

Bizim ekonomi programımızın çalıştığını söylediğimde bazı kesimler rahatsız oluyorlar. Beraber bakalım programın çalışıp çalışmadığına. Program öncesinde özellikle depremin etkisiyle 2023'te yani... Bu yılın mayıs haziran ayına giderseniz piyasa yüzde 10 civarında bir bütçe açığı bekliyor. Bu çok yüksek bir açık olurdu. Türkiye bunu yönetemezdi. Biz bu açığı yüzde 4.9'a çektik. Yani piyasanın beklentisin altına çekti. Bu yıl da bütçe açığını yüzde 3 civarına düşüreceğiz. Diğer bir konu Türkiye'nin cari açığı. Bu denge 2023'ün mayısına gittiğimizde açığımız 55 milyar dolar. Program öncesi açık milli gelirimize oranla yüzde 5.5 civarı, şu an ise yüzde 0.7. Bu yıl cari açık bir miktar genişleyecek ama bizim için zaten bu rakamlar yönetilebilir demek.

"KAYIT DIŞILIK TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ"

Kayıt dışılık Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Sadece bu bir gelir kaybı meselesi değil. Türkiye'de vergi oranlarını artırmaktansa artık tamamen kayıt dışı çalışan işletmeleri kayıt altına alarak bütçe açığını azaltmak istiyoruz. 2025'te kapısını çalmayacağımız hiçbir mükellefin olmayacağını ilan etmek istiyorum. Bu dönemin en önemli özelliği sürekli sahada olacağız. Denetimlerimizi ölçek gözetmeksizin gerçekleştiriyoruz. 2024'te başladık buna. 1.2 milyon denetim uygulaması yaptık. Sonuç da almaya başladık. Bu yıl bunu katlamak istiyoruz. Özellikle Maliye'de bazı birimleri kapatıp oradaki elemanlarımızı kurslara tabi tutup sahada kullanacağız. Tüm OSB'lerin, hallerin, sanayilerin giriş çıkışlarına çadır kuracağız tabiri caizse. Her sektörde istisnasız kayıt dışılık görüyoruz.

Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Maliye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (68)

  • Apple User:
    bakan ülkede kriz var vatandaş haklı diyor oy verenler her kapıda araç var avm ler doldu oturmaya yer yok nankörler kriz yok diyor işte ülkenin hali oy veren daha fanatik oyu alan lüxs şatafat içinde yaşayıp bizi birbirimize düşürüyor böyle bir seçnenleri var 304 20 Yanıtla
  • Rasit Tok:
    Anket yapılsın Türkiyede kaç kişi sana güveniyor ve kac kişi senin gitmeni istiyor ,hatta referanduma gidilsin .. 281 21 Yanıtla
  • ALİ KURBAN:
    vatandaş tabi ki haklı. bu şekilde cevapla halkı uyutmayı bırakmak gerek. denetim yok isteyen istediği fiyata ürün satıyor. bu ülkede ciddi manada maliyet hesabı yapılmalı ve denetlenmeli. en başta hükümet olarak şu vergi zammına ve adeletsizliğine bir dur denilmeli. vatandaş bu kadar ezdirilmemeli. tok açın halinden anlamaz sözünü fazlasıyla yaşıyoruz bu ülkede 255 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Aaaaa hayret jeton yeni düştü sanırım. 210 8 Yanıtla
  • Faruk Güney:
    söylenecek çok şey var da soğuğa gelemiyorum ! 210 5 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    İnandırıcı değilsin bakan.... 182 5 Yanıtla
  • Alparslan Alaca:
    yönetenlerden de şikayatciyiz 174 6 Yanıtla
  • KAPLAN BEY:
    eeee sonuç varmı? cvp yok? peki ne yapacaksınız? cvp pahalılık üstüne daha fazla zam ve vergi artışları? en sonundada sözde öz eleştiri yapıyormuş gibi görünüp halkçıymış gibi görünmeye çalışan vergi ve zam ustası bir bakan ve birde sarayda bedavadan yiyip içen sözde EKONOMİST 164 6 Yanıtla
  • Fk:
    devlet ekonomi düzelene kadar fakire neden el atmıyor kirasını vermiyor her ay düzenli gıda et yardımı yapmıyor mehmet şimşek bizimle dalga geciyor sabredin diyor hangi sabır hergun borclu alacaklı bir birini öldürüyor millet intihar ediyor akp hala sabredin diyor 2017 de ekonomi bozuldu dahada duzelmedi milletin derdine care bulmuyanlar yardımcı olmuyanlar ALLAH tarafından mutlaka hesaba cekilecek vede büyük bir azaba carptırılacak 106 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    hava soguk bir çay iyi gelir 74 4 Yanıtla
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