Bakan Şimşek: Vergilendirilmemiş Alan Bırakmama Gayesindeyiz - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Şimşek: Vergilendirilmemiş Alan Bırakmama Gayesindeyiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergilendirilmemiş bir alan ve hizmet kolu bırakmama gayesiyle çalışmalarını yürüttüklerini söyledi.

13.12.2024 12:25  Güncelleme: 12:38
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İnternet üzerinden bireysel danışmanlık, koçluk, eğitim, theta healing (bilinçaltı terapi tekniği), mentörlük, meditasyon, mindfulness, terapi, doula (doğum destekçisi) gibi faaliyetlerden gelir elde ettiği halde beyanda bulunmayan ya da eksik bildirenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bir yandan vergi bilincinin ve uyumunun artırılması için adımlar atarken diğer yandan kayıt dışılıkla mücadelede denetimlerin devam edeceğini belirten Şimşek, vergilemede adaleti ve etkinliği artırmanın temel ilke olduğunu belirtti.

HESAPLAR TEK TEK KONTROL EDİLECEK

Banka hesap hareketleri kontrol edilen mükelleflerin beyan ve bildirimlerinin karşılaştırılması sonucu, sunulan hizmetlere ilişkin bilgiler ve banka hesap hareketleriyle vergi beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildi.

Sosyal medyada kazanç elde edenlerin defter tutma, belge düzenleme gibi vergisel yükümlülüklerini yerine getirmede yeterli uyumu göstermediğini belirleyen bakanlık, bu kazançlara kolay vergilendirme yöntemi getirmişti.

Yönteme göre bu mecralardan gelir elde edenlerin vergi dairesinden bir istisna belgesi alarak bankada hesap açması gerekiyor. Bu hesaplara yatırılan paralardan bankalarca yüzde 15 gelir vergisi kesintisi yapılıyor ve yıl içinde bu faaliyetlerden kazanılan gelir 2024 için 3 milyon lirayı aşmadığı sürece tevkifat (kesinti), nihai vergi oluyor. Kazançlar 3 milyon lirayı aşıyorsa yıllık beyanname veriliyor.

"VERGİLENDİRİLMEMİŞ ALAN BIRAKMAMA GAYESİNDEYİZ"

Şimşek, AA'ya vergilendirilmemiş bir alan ve hizmet kolu bırakmama gayesiyle çalışmalarını yürüttüklerini söyledi. Bakan şunları söyledi: Bu denetimlerde kayıt dışı kazanç elde eden mükellefler izaha davet edilmeye başlandı. Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz. İzaha davet sürecinde uyum göstererek kayıt dışı kazancını beyan eden mükellefler daha az ceza ödeyecek, uyumsuz davranan mükellefler ise vergi incelemesine alınacak.

Bakan Şimşek: Vergilendirilmemiş Alan Bırakmama Gayesindeyiz

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Şimşek: Vergilendirilmemiş Alan Bırakmama Gayesindeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Arz Tasarım:
    BİZİM BAHÇEDE 5 ADET ÇAM AĞACI VAR HER YIL KIZAKLARDAKİ FISTIKLARI TOPLAYIP SATIYORUZ 10 0 Yanıtla
  • Mert Pktkn:
    Kulak arkamızın bile kalmadığının bilincindeyiz sayın bakan! Üretimi olmayan, dışa bağımlı hale getirilmiş bir ülkeyi, vatandaşın sırtına bine bine ben de yönetirim! Az kaldı, o koltuklardan ve milletin yakasından düşeceksiniz! 5 0 Yanıtla
  • B BAYRAKTAR:
    Dışardan para bulamayınca. Elde kendi insanımız kaldı deyip, Nefes aldırmadan ne var ne yok alalım çabasındasınız. 4 0 Yanıtla
  • kadir kınay:
    Aldığınız vergileri verimli kullanmayı öğrenin siz once 0 0 Yanıtla
  • SnOW gRaiN:
    1 araba devlete 1 araba millete 1 telefon devlete 1 telefon millete boyle bir vergi yok bu vergi almak degil soygun yapmak haram olsun 0 0 Yanıtla
  • k K:
    Osmanlı döneminde her hayvan başı vergi alınıyormuş. Bence siz bu alanı da boş bırakmayın.köpeğe hayvanı olanlarda da vergi alın. Hatta tuvalette kaç defa gitmişse insanlar ona göre vergi alın. 0 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    bir çok esnaf vergi vermiyor ama maşallah her gün zam yapiyor. sabit masalından başka kimse vergi vermiyor. bodrolu musun bitmissin 0 0 Yanıtla
  • emrah bakansız:
    Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa Mehmet Şimşek kaşığı bunu unutmayın unutturmayin 0 0 Yanıtla
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