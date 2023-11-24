Bakan Şimşek yerel seçim sonrasını işaret etti: Türkiye para akışı artacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg'e özel açıklamalar yaptı. Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Şimşek, ülkeye para akışının artışı için önümüzdeki yıl mart ayında yapılacak yerel seçimleri işaret etti.

"TÜRKİYE'YE FON AKIŞI CİDDİ ŞEKİLDE ARTACAK"

Bakan Şimşek, seçim sonrası TL varlıklara talebin ciddi şekilde artacağını söyledi. Şimşek, "Ben inanıyorum ki önümüzdeki aylarda özellikle de yerel seçimler sonrasında Türkiye'nin varlıklarına talep çok ciddi bir şekilde artacak. Yani Türkiye'ye fon akışı ciddi bir şekilde artacak." dedi.

"İLGİ OLMASA BÖYLE FİYATLAMA OLMAZ"

Türkiye'ni 5 yıllık kredi risk priminin (CDS) 330 baz puanlara gerilediğini belirten Şimşek, "Geçen sene 900'e çıkmasından bahsetmiyorum, bu senenin önemli bir kısmında 600'e yakın, bir ara 700'leri bulmuş, 700'ün üzerine çıkmış. Şu anda 330'lar civarı. İlgi olmasa bu çerçevede bir fiyatlama olmaz." şeklinde konuştu.

"BEN NİHAİ FAİZ ORANINA İLİŞKİN YORUM YAPMAM"

Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Şimşek, "Ben nihai faiz oranına ilişkin yorum yapmam. Çünkü Merkez Bankası'nın uhdesinde olan bir konu. Burada biz hep kurala dayalı gideceğimizi söyledik. Para politikasında da sonuçta enflasyonun çıpalanması lazım, kural bu. Onun nasıl yapılacağı bilinen bir şey." ifadelerini kullandı.

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Döviz kuruna ilişkin de konuşan Şimşek, bir kur hedeflerinin olmadığını ve dalgalı kur rejimi olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada lira değerli mi, değil mi tartışmasına da prensip olarak girmek istemiyorum. Ama şu bir gerçek; bu sene cari açığa altın hariç bakarsanız, milli gelirin yüzde 1,4'üne denk geliyor. Dolayısıyla sürdürülebilir bir cari açık, yani dış borcun milli gelire oranını artırmayan bir cari açık şu anda sağlanmış durumda. Analistler tartışmaları eğer temel göstergeler üzerinden yapacaksa, bu hususu da kaçırmamaları lazım."