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Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek - Son Dakika
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Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek

Fahiş kira artışlarının önüne geçilmek için getirilen yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması sona eriyor. Uygulamanın 1 Temmuz 2024'te sona ereceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak.'' dedi.

25.12.2023 - 10:22,  Güncelleme: 10:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Şimşek'in geçtiğimiz hafta basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulamasının uzatılmayacağını söylediği öğrenildi.

"KİRA ZAMMI SINIRI UYGULAMASINDA SÜRE UZATILMAYACAK"

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, toplantıda konuşulanları aktardı. Toplantıya katılan iş insanlarından alınan bilgilere göre Bakan Şimşek, "Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak." dedi.

"BİRİNCİ EV İLE İKİNCİ EVE FARKLI VERGİ PLANLIYORUZ"

Vergi reformu üzerinde çalıştıklarını da belirten Bakan Şimşek, "Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTINA TAKSİT UYGULAYAN TEK ÜLKEYİZ"

Bakan Şimşek kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik bir soruya, "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdi.

"KKM'Yİ PİYASAYI BOZMADAN BİTİRECEĞİZ"

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının akıbetine ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Şimşek, "Bu uygulamayı piyasayı bozmadan bitireceğiz ama süre vermiyorum, şirketlerdeki Kur Korumalı Mevduat kaynaklı vergi avantajını kaldıracağız." dedi.

Bakan Şimşek: Yüzde 25\'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek
YORUMLAR (3)
  • Selim Kayisi: yüzde 25'i kimse uygulamıyor. Hiçbir ev sahipleri de hükümeti bu konuda pek sallamıyor. 2500 kiram 12000 TL oldu. Ben de mecbur yeni eve geçeceğim. hayırlısı. Yanıtla 0 0
  • süleyman hakan gökşen: yüzde 25 mi? güldürmeyin insanları, siz uyguluyor musunuz ki...? vakıflara ait yerler bile yüzde 100 ün üzerinde kira artışı yapıyor, senin evin ya da dükkanın olsa yüzde 25 mi artış yaparsın ? Yanıtla 2 0
  • Serkan Basar: yüzde 25 ?? 2 gün önce 4500 tl olan kiramı 10 bin dedi ev sahibi zar zor 8500 e düşürdüm yüzde 25 derken ?? Yanıtla 5 0

Mehmet Şimşek, kiracı, Emlak, Finans, Politika, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek - Son Dakika
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