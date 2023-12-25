Bakan Şimşek: Yüzde 25\'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek

DEM Parti Eş Genel Başkanı\'ndan bir skandal çıkış daha

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Şimşek'in geçtiğimiz hafta basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulamasının uzatılmayacağını söylediği öğrenildi.

"KİRA ZAMMI SINIRI UYGULAMASINDA SÜRE UZATILMAYACAK"

Sözcü yazarı Nedim Türkmen, toplantıda konuşulanları aktardı. Toplantıya katılan iş insanlarından alınan bilgilere göre Bakan Şimşek, "Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak." dedi.

"BİRİNCİ EV İLE İKİNCİ EVE FARKLI VERGİ PLANLIYORUZ"

Vergi reformu üzerinde çalıştıklarını da belirten Bakan Şimşek, "Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"KREDİ KARTINA TAKSİT UYGULAYAN TEK ÜLKEYİZ"

Bakan Şimşek kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik bir soruya, "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdi.

"KKM'Yİ PİYASAYI BOZMADAN BİTİRECEĞİZ"

Kur Korumalı Mevduat uygulamasının akıbetine ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Şimşek, "Bu uygulamayı piyasayı bozmadan bitireceğiz ama süre vermiyorum, şirketlerdeki Kur Korumalı Mevduat kaynaklı vergi avantajını kaldıracağız." dedi.