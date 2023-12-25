Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş ve finans dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Şimşek'in geçtiğimiz hafta basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulamasının uzatılmayacağını söylediği öğrenildi.
Sözcü yazarı Nedim Türkmen, toplantıda konuşulanları aktardı. Toplantıya katılan iş insanlarından alınan bilgilere göre Bakan Şimşek, "Konut kiralamalarında kira artış oranını %25 ile sınırlayan ve 1 Temmuz 2024'te bitecek olan düzenlemeye, önümüzdeki dönemde ihtiyaç duyulmayacak ve süre uzatılmayacak." dedi.
Vergi reformu üzerinde çalıştıklarını da belirten Bakan Şimşek, "Bir kişinin birinci evine farklı, ikinci evine farklı vergi ve evin değerine göre farklı vergi gibi uygulamaları planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek kredi kartı taksit sınırlamasına yönelik bir soruya, "Dünyada kredi kartına taksit uygulayan tek ülkeyiz ve bu uygulamalar vatandaşın gelirinden fazla harcamasına neden oluyor, bu iyi bir şey değil" yanıtını verdi.
Kur Korumalı Mevduat uygulamasının akıbetine ilişkin soruya da yanıt veren Bakan Şimşek, "Bu uygulamayı piyasayı bozmadan bitireceğiz ama süre vermiyorum, şirketlerdeki Kur Korumalı Mevduat kaynaklı vergi avantajını kaldıracağız." dedi.
Son Dakika › Ekonomi › Bakan Şimşek: Yüzde 25'lik kira zammı sınırı uygulaması temmuzda sona erecek - Son Dakika