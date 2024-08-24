Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı - Son Dakika
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Ekonomi

Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair iddia ortaya atanlarla ilgili savcılığın soruşturma başlattığını söyledi. Canlı yayında konuşan Bakan Tunç, "Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Yeni bir ekonomik program uygulanıyor. Bütün çaba içerisindeler. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapan çeteler var. Ekonomi düzelmesin, hükümet yıpransın diye yapılan bir şey." dedi.

24.08.2024 10:35
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceği iddiasını ortaya atanların asıl hedefinin "ekonomi programı" olduğunu söyledi.

ŞİMŞEK, İSTİFA İDDİALARINI YALANLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa edeceğine dair dedikodular bir anda sosyal medyanın bir numaralı gündem maddesi haline geldi. İddiayı Bakan Şimşek dair hükümet kanadından pek çok isim yalanladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

SAdalet Bakanı Yılmaz Tunç, CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İddiayı ortaya atanlarla ilgili soruşturma başlatıldığını söyleyen Bakan Tunç, asıl hedefin ekonomi olduğunun altını çizdi.

ADALET BAKANI YILMAZ TUNÇ: EKONOMİ HEDEFLENDİ

Bakan Tunç şunları söyledi: "Bunlar kasıtlı olarak ortaya atılan iddialar. Ekonomi hedeflendi. Yeni bir ekonomik program uygulanıyor. Bütün çaba içerisindeler. Göstergeler iyi noktaya gidiyor. Milletimizin aynı alım gücüne erişmesi ve enflasyonun tek haneye inmesi için büyük bir çaba var ve bu da gerçekleşecek. Ekonominin bu hedeflerinin yakalanamaması için manipülasyon yapan çeteler var. Siyasetçiler, akademisyenler var.

"EKONOMİ DÜZELMESİN DİYE YAPILAN BİR ŞEY"

Bu şekilde halkı yanıltıcı bilgileri yayanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Sayın Bakanımızın böyle bir istifa olmadığını söylemesine rağmen yaymaya devam ettiler. Kasıtlı bir yaklaşım. Ekonomi düzelmesin, hükümet yıpransın diye yapılan bir şey. Bu tür kasıtlı haberleri yapanlar millet nezdinde itibar görmez."

Bakan Tunç: Şimşek\'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı

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Son Dakika Ekonomi Bakan Tunç: Şimşek'e yönelik istifa iddiasıyla ekonomi hedef alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • emrah bakansız: siz işinize bakın kardeşim ekonomiyi düzeltin nasıl bozduysaniz 60 10 Yanıtla
  • Emre özenç: Yahu biri de demiyor mu ulan böyle ekonomi olur birisi bir şey deyince çakılan borsası olan bir ülkeye kim niye yatırım yapsin 50 8 Yanıtla
  • Okay Örüm: bahane aramayın. freni patlak kamyon gibi gidiyor ekonomi 35 16 Yanıtla
  • Murat Özkan: Bugün etmediyse yarın edecek niye kıvırıyosunuz, ekonomi hergeçen gün daha kötüye gidiyor milleti kandırmayı bırakın artık 30 11 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir: Türkiye'de yemeklik sıvı yağ bitti diye haber yapıp bir. günde 5. Kg sıvı yağı 130 TL. den 220 TL. den sattılar Bunlar niye araştırılmadı. Kamu. vicdanını niye rahatlatmadiniz Millet Ogün marketlerde kuyruk oluşturdu Ogün kimler. malı götürdü 32 2 Yanıtla
  • Hakkı Kara: Bu adamların hiçmi doğru işi olmadı sırf yorum yapalım yorum olsun diye değil tabiki eksikleri görmemiz eleştiri yapmamanız lazım ama bu ülkede şunu anlamak mümkün değil ekonomi kötüye gidiyorsa ekonominin düzelmesini istemeyen bazıları var bu ülke yok olsun hesabını yapanlar var bizler vatandaş olarak onlara çanak tutmayalım bu gemide hepimiz varız batarsak hepimiz batacağız adamlara yardımcı olmayalım bazı dış ülkelerde bu beraberliği görüyoruz mesele ülke meselesi olunca birlik beraberlik hepimizin çıkarına olacaktır bunu asla unutmayalım 11 15 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin: hangi ekonomi? 15 5 Yanıtla
  • Sedat Bezmen: Sorulmalı da.. 14 3 Yanıtla
  • ferhat eser: Fırtına kokulu merdivenler, yağmurda tango yapan mavi filamaları giyer. 6 5 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ: usta öğreticilerin maaşlarını soran yok . temmuz maaşları hala ödenmedi.. 5 1 Yanıtla
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