Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir arasını 14 saatten 3.5 saate düşürecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir arasındaki yolculuk süresinin 14 saatten 3.5 saate düşürüleceğini duyurdu. Bu proje ile Türkiye'nin batısından doğusuna ulaşım süresi önemli ölçüde azaltılacak. Bakan Karaismailoğlu, bu projenin Türkiye'nin ulaşım altyapısına büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.
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12.03.2025 09:06:15. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, Ankara-İzmir arasını 14 saatten 3.5 saate düşürecek - Son Dakika
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