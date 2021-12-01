Bakan Varank açıkladı: Aydın'daki tesis deneme üretimine başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Aydın'ın Söke ilçesinde 658 dönüm arazi üzerine kurulan kağıt fabrikasının deneme üretimlerine geçtiğini açıkladı.

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde 658 dönümlük arazi üzerine kurulan ve Avrupa'nın en büyüğü olma özelliği taşıyan kağıt fabrikası, deneme üretimlerine başladı. Yılda yaklaşık 730 bin ton kağıt üretim hedefi olan dev tesis, üretim için gün saymaya başlarken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla fabrikanın deneme üretimlerine başladığını açıkladı.

Dev fabrikanın 200 milyon dolarlık ihracat yapacağını açıklayan Bakan Varank yaptığı paylaşımda, "200 milyon dolar ihracat yapacak ve 800 vatandaşımıza ekmek kapısı olacak; Avrupa'nın en büyük kağıt fabrikasının Türkiye'de kurulduğunu, deneme üretimlerine başladığını biliyor muydunuz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN