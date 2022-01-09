Bakan Varank, Ali Babacan'ın TOGG eleştirisine ateş püskürdü: Belli ki hızlı dönüşümün de cahili

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DEVA Partisi'nin bit Twitter paylaşımını alıntılayarak "Bu arkadaş geçmişte, tersane ve tekstilcileri toplayıp 'Bu sektörlerde gelecek yok, bırakın' diyordu. Bugün dünyanın en teknolojik gemilerini üretiyor, 20 milyar dolar tekstil ihracatı yapıyoruz. Belli ki otomotiv endüstrisindeki hızlı dönüşümün de cahili… Ah Fren Ali ah!" paylaşımında bulundu.