Bakan Varank: "Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir"

"İmalat sanayinde, kısa vadede 20 milyar dolara yakın ilave bir katma değer oluşturmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomide yeni enstrümanlar ve ekonomik manifesto sonucunda piyasalarda yaşanan Türk lirası lehine gelişmeleri hep birlikte izliyoruz. Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Müstakil Sanayi ve İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen Vizyoner'21 programına katıldı. Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik manifestoya ilişkin açıklama yaptı. Varank ayrıca Türkiye'nin büyüme hedefleri ve milli teknoloji hamlesi ile ilgili de bilgiler paylaştı.

"Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir"

Atılan her adımın amacının milletin refahını artırmak ve gelecek nesillere daha müreffeh bir Türkiye bırakmak olduğunu belirten Bakan Varank, "Siyasette ve ekonomide milletin refahını artırmak ve gelecek nesillere daha müreffeh Türkiye bırakmak için mücadele verdik. Genel iktisat bilimi kurallarına geri dönülsün diyerek, hükümetimizi, ekonomi politikamızı serbest piyasa koşullarının dışında göstermeye çalışanlar oldu. Türkiye'nin geçtiği siyasi ve ekonomik sıkıntılı süreçlerin hiçbirinde elini milletten yana taşın altına koyamayanlardan zaten başka bir tavır beklemiyorduk. Hiçbir döviz kuru, Türkiye ekonomisinin iktisadi gerçekliğinden daha güçlü değildir. Türkiye ekonomisinin geldiği seviyeyi, sahip olduğu kapasiteyi, herkesten daha çok iş insanlarımızın bilmesi gerek. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği ekonomide yeni enstrümanlar ve ekonomik manifesto sonucunda piyasalarda yaşanan Türk lirası lehine gelişmeleri hep birlikte izliyoruz" dedi.

"Yepyeni bir büyüme hikayesini hep birlikte yazacağız"

Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye ekonomisini her anlamda dışa bağımlılıktan kurtaracak adımları da daha fazla yerli üretimle atacağız. Böylece dış kaynaklı şoklara daha dirençli hale geleceğiz. Yatırım yapmak isteyenin finansmana erişimini kolaylaştıracak bir ekonomi iklimi hakim kılacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye ekonomisini nasıl üç buçuk kat büyüttüysek, küresel piyasalardaki fırsatları gözeterek yepyeni bir büyüme hikayesini hep birlikte yazacağız" diye konuştu.

"İmalat sanayinde, kısa vadede 20 milyar dolara yakın ilave bir katma değer oluşturmayı hedefliyoruz"

Milli Teknoloji Hamlesi ile ilgili de bilgiler paylaşan Bakan Varank, "Son yıllarda yaşanan teknolojik gelişmeler ve hızla artan dijitalleşme, ekonomik değer üretiminde tüm dünya için yepyeni bir pencere aralamış durumda. Teknoloji rekabetlerinde ülkeleri başlangıç noktasında eşitleyen bu paradigma değişimini ülkemiz için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Ülke olarak, dijital yetkinliklerimizi ve dijital olgunluk seviyemizi daha da yukarılara taşıyacağız. Böylece imalat sanayinde, kısa vadede 20 milyar dolara yakın ilave bir katma değer oluşturmayı hedefliyoruz. Sanayicilerimiz ve girişimcilerimizin ihtiyaç duyacağı tüm destekleri sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz" sözlerini ifade etti.