Üye Girişi
Bakan Varank savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret etti - Son Dakika

Bakan Varank savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret etti

12.11.2021 18:46
Bakan Varank savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret etti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuzey Irak'ta terör örgütünün açıktan gezmeye cesaret edemediğini belirterek, "Çünkü 24 saat insansız hava araçlarımızla Türkiye'ye tehlike oluşturabilecek teröristleri hem sınırın içerisinde hem sınırın ötesinde takip ediyoruz, gerektiğinde nokta...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kuzey Irak'ta terör örgütünün açıktan gezmeye cesaret edemediğini belirterek, "Çünkü 24 saat insansız hava araçlarımızla Türkiye'ye tehlike oluşturabilecek teröristleri hem sınırın içerisinde hem sınırın ötesinde takip ediyoruz, gerektiğinde nokta atış operasyonlarla terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getiriyoruz. Türkiye'de sağladığımız bu huzur ve güvenin gerisinde terörle mücadelede işte bu kullandığımız savunma sanayi ürünleri var." dedi.

Bakan Varank, SAHA İstanbul'un İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nı ziyaret etti.

Savunma sanayisinde farklı alanlarda üretim yapan birçok firmanın standını ziyaret ederek, ürünlerle ilgili yetkililerden bilgi alan Bakan Varank'a ziyaretinde; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım ve SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti.

Varank, ziyaretinde yaptığı açıklamada, SAHA İstanbul'un Türkiye'nin en büyük savunma, havacılık ve uzay kümelenmesi olduğunu ifade ederek, "Dün resmi açılış gerçekleştirildi ama Macaristan Başbakanı'na refakat etmemiz gerektiği için fuarın açılışına katılamamıştık. Burada Türk ve yabancı savunma ve havacılık sektöründe faaliyet gösteren firmalar, son dönemde geliştirdikleri ürünleri, teknolojide geliştirdikleri kabiliyetleri sergiliyorlar. Bunun yanında özellikle firmalar arası ilişkiler, ticari ortaklıkların da görüşüldüğü, tartışıldığı gerçekten güzel bir fuar devam ediyor." diye konuştu.

"Yabancı firmaların ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor"

Bu sene fuarda özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin daha fazla olduğuna dikkati çeken Varank, "Onların sektörde daha fazla ön plana çıkması aslında bizim de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak istediğimiz bir husus. Ne kadar çok özel sektör firması ne kadar çok küçük ve orta ölçekli firma bu işlerle ilgilenirse burada hem büyüklere tedarikçi olursa hem de kendi teknolojilerini geliştirirse Türkiye'de sanayinin de bu kadar hızlı geliştiğini görmüş oluruz." dedi.

Varank, fuarın, cumartesi akşamına kadar açık kalacağını hatırlatarak, "Özellikle ilgilileri, hem üniversite ve akademi dünyasını hem de sanayi ve ticaret dünyasını SAHA EXPO fuarına bekliyoruz. Hem gelsinler burada ticari anlamda neler yapabilirler, bununla ilgili görüşmeler yapsınlar hem de Türkiye sanayisinin, Türk savunma ve havacılık uzay sanayisinin nereye geldiğini bizzat gözleriyle müşahede etsinler." diye konuştu.

Yabancı firmaların ilgisine vurgu yapan Varank, "Özellikle uluslararası alanda savunma sanayinde beraberce yapabileceğimiz çok işler var. Burada Ukrayna'dan gelen havacılık firmaları, motor firmaları var. Onlarla önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz projeler var. Dolayısıyla SAHA EXPO, Türkiye'de savunma, havacılık ve uzay alanında ciddi bir marka olma yolunda ilerleyecek, hem sektörü geliştirecek, hem de uluslararası bu anlamda ilgili firma ve şahısları Türkiye'ye çekmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye, otonom teknolojilerde dünyadaki en önemli oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor"

Varank, Türkiye'de kendi kendine yetebilen bir savunma sanayisini inşa etmek üzere büyük bir gayret sarf ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her alanda yüzde 100 yerlilikten bahsetmemiz mümkün değil ama özellikle kritik parça ve komponentlerde dışarıya bağımlılıktan kurtulmak çok önemli. Bu manada da Türkiye, insansız hava araçlarında dünyadaki en önemli oyunculardan bir tanesi haline geldi. Şu anda en fazla ilgi gören, en fazla tartışılan oyuncu dersek herhalde yanlış söylemiş olmayız. Tabii ki Türkiye'nin savunma anlamında insanlı uçaklar ve helikopterlerle ilgili ihtiyaçları da var.

Bu manada önümüzdeki dönemde kendi kendine yetebilme anlamında sürdürdüğü projeler var. ATAK şu anda ordumuza hizmet ediyor, yeni versiyonu ATAK-2 geliyor. Genel maksat helikopterimiz Gökbey yakın zamanda inşallah kullanıma başlayacak. Bu manada da Türkiye bir beşinci nesil kendi savaş uçağını geliştirmek üzere de büyük bir gayret gösteriyor. Şu anda parçaların imalatı başladı ama şunu kaçırmamamız lazım dünya artık insansız sistemlere gidiyor."

Varank, beşinci nesil savaş uçaklarının belki son insanlı savaş uçakları olacağına dikkati çekerek, "Bunun karşısında özellikle insansız savaşan İHA teknolojileri gibi teknolojilerle artık insanlı uçakların devrini de yavaş yavaş geride bırakacağız. Bizim her alana doğru zamanda yatırım yapmamız gerekiyor. İnsansız hava araçlarında biz bu treni yakaladık ve dünyada öncü olduk. İnsanlı sistemlerde biraz geriden geliyoruz ama orada da inşallah ihtiyacımızı kendimiz giderebileceğiz. Asıl hedefimiz insansız sistemlerde dünyadaki en önemli oyuncu olmak. Şu anda Baykar'la TAİ ile çok başarılı işler yapıyoruz. Sadece havada değil kara sistemlerinde de insansız otonom araçlar şu anda gündemde. İnşallah Türkiye, otonom teknolojilerde dünyadaki en önemli oyuncu olma yolunda hızla ilerliyor." dedi.

"Türkiye'nin Otomobili, Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak"

Yerli otomobille ilgili soruya ilişkin Bakan Varank, "Biraz önce Kocaeli'deydim. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu'nun milletvekilleriyle beraber TOGG'u ziyaret ettik. Orada bizzat arkadaşlarımızdan süreçle ilgili bilgi aldık. Türkiye'nin Otomobili projesi şu anda hedeflendiği şekilde devam ediyor. Fabrikanın inşaatı son sürat devam ediyor." dedi.

2022 yılının sonunda TOGG'un seri üretim bandından inmiş olacağını aktaran Varank, şu değerlendirmede bulundu:

"Orada Sanayi Komisyonumuzun bütün partilerden milletvekilleri vardı. Onlara da bilgilendirme yaptık. Onlar da gördüklerinden eminim hoşlanmışlardır. Türkiye'nin Otomobili projesi Türkiye'de otomotiv endüstrisini dönüştürecek ivmeyi bize kazandıracak proje. Türkiye'de 2 milyon araç üretme kapasitesi var. Dünyadaki, Avrupa'daki en önemli oyunculardan bir tanesiyiz ama otomotiv endüstrisini dünyayla rekabet edebilir halde tutmak istiyorsak mutlaka elektrikli ve otonom araçlara da bir hamle yapmamız gerekiyor. İşte endüstriyi dönüştürecek işaret fişeği proje de aslında TOGG. Orada elde ettiğimiz başarılarla tüm endüstriyi, tüm üreticileri, tüm tedarikçileri de dönüştürmüş olacağız."

"Terörle mücadeledeki başarıların arkasında savunma sanayisinde yakaladığımız başarılar var"

Bakan Varank, "Türkiye, savunma sanayisi anlamında gerek yerlilik oranlarını artırması gerekse kritik teknolojilerde kendi ihtiyacını karşılaması bakımından kendi kendine yetiyor diyebiliriz. Türkiye'nin şu anda terörle mücadelede elde ettiği başarıların arkasında aslında savunma sanayinde yakaladığımız bu başarılar var." ifadelerini kullandı.

Artık sınırların çok daha güvenli bir şekilde korunabildiğini vurgulayan Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Terörle mücadelede sınır ötesinde yaptığımız operasyonları kendi araç gereçlerimizle, kendi ürünlerimizle birlikte yapabiliyoruz. Emin olun şu anda Kuzey Irak'ta terör örgütü açıktan gezmeye cesaret edemiyor. Çünkü 24 saat biz insansız hava araçlarımızda Türkiye'ye tehlike oluşturabilecek teröristleri hem sınırın içerisinde hem sınırın ötesinde takip ediyoruz, gerektiğinde nokta atış operasyonlarla terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getiriyoruz. Türkiye'de sağladığımız bu huzur ve güvenin gerisinde terörle mücadelede işte bu kullandığımız savunma sanayi ürünleri var.

Sadece kendimizle ilgili değil, biliyorsunuz Azerbaycan'ın 30 yıllık işgalinin sona erdirilmesinde de Türk savunma sanayinin çok büyük bir etkisi oldu. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bizlerden elde ettikleri bir takım teknolojik kabiliyetlerle bu işgale son verdiler. Sahada elde ettiğimiz bu başarıyı tüm dünya gördüğü için gerek zırhlı araçlarımızda, gerek insansız hava araçlarımızda, gerek denizdeki gemilerimizde çok ciddi siparişler almaya başladık. Türkiye hamdolsun kendi kendine artık yetebilen bir ülke. Ama bu yetmez. Biz bu kabiliyetlerimizi ve bu teknolojimizi de dünyaya şu anda ciddi oranda ihraç etmeye başladık. Bu da tabii ki ülke ekonomimiz açısından oldukça önemli bir değer."

Havacılık, Tragger, Türkiye, Uzay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret etti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti 18:30 Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı 18:07 Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi 17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi
Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi 17:19 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu 16:08 Tarihi zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Binali Yıldırım, Türkiye'nin Aksakalı oldu Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi 15:53 Yanlış teşhis konularak 6 aylık ömrün kaldı denildi
Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız 15:38 Türk Konseyi 8. Zirvesi'nde açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi kararlara imza atacağız Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor 15:21 Aykut Kocaman Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
18:32 Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor
18:29 Hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor! Acun Ilıcalı anlaşmanın imzalanacağı tarihi işaret etti
18:06 Başak Cengiz'i vahşice öldüren Can Göktuğ Boz'un yüzünün en net fotoğrafı ortaya çıktı
17:50 Stefan Kuntz'dan soru soran muhabire sürpriz geri cevap: Şenol Güneş gibi mi gideceğim?
17:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan bildirdi: Türk Konseyi'nin ismi Türk Devletleri Teşkilatı olarak değişti
17:42 Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konutunu Çamlıca Kulesi'nden görüntüleyen İsrailli çift için tutuklama talebi
17:39 EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz
17:27 En kritik haftalarda forma giyemiyor! İşte Altay Bayındır'ın kaçıracağı maçlar
17:18 Koronavirüse yakalanan Hakan Ural'dan günler sonra ilk fotoğraf geldi
Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor Avustralya'da aşı yaptırmayanlara için sokağa çıkma yasağı geliyor         
18:32
8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu 8 aylık hamile kadın doğal gaz borusuna asılı bulundu! Çocuğunun sözleri dehşete düşürdü: Babam salıncağımı kesti, annem böyle oldu         
18:27
Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı Türkiye bu çobanı dinliyor! Koyunların arasında söylediği şarkı beğeni topladı         
17:43
EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz EYT'lilerle ilgili AK Parti'den bakanlığından yeni açıklama: Meclis'e getireceğiz         
17:40
10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum 10'uncu kattan atlayan genç kızın üzerine düştüğü adam konuştu: Olayı hatırlamıyorum         
16:56
Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz, yarım saat elinde kılıçla sokakta dolaşmış         
16:02
16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor 16 yıl evden dışarı adım atmadı! Direnişi günlerce konuşulan Hanım, canı pahasına yeniden eve kapanıyor         
15:41
Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde Maaşlarda 214 TL'lik ekstra bir artış gündemde         
15:32
Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor Provokatif muz görüntüsü paylaşımında bulunan 45 yabancı uyruklu kişi sınır dışı ediliyor         
15:07
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor         
14:31
Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı Nihat Doğan, 2023 yılında HDP'den de siyasete girebileceğini açıkladı         
13:51
Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti Sinema çalışanı, salonda cinsel ilişkiye giren çiftçileri ifşa etti         
12:13
4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş 4 yıl önce satın aldığı arsanın bir kısmı yola bir kısmı da belediyeye gitmiş         
11:50
Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti Mehmet Metiner apar topar yayını terk etti         
10:42
Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor Son Dakika: Arda Turan'ın sözleşmesi feshediliyor         
10:34
Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu Amatör defineci adam, dünyanın en büyük altın hazinesini buldu         
09:40
Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız Yunanistan'dan savaş hazırlığı: Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2021 18:50:17. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Varank savunma, havacılık ve uzay sanayi fuarı SAHA EXPO'yu ziyaret etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement