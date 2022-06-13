Kızılcahamam kampında TOGG sürprizi! Vekiller bu sene üretilecek otomobiller için şimdiden sıraya girdi - Son Dakika
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Kızılcahamam kampında TOGG sürprizi! Vekiller bu sene üretilecek otomobiller için şimdiden sıraya girdi

13.06.2022 07:41

Milyonlar heyecanla yerli otomobil TOGG'un satışa çıkacağı günü beklerken, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank sunum yaptığı toplantıda, bu senenin sonuna doğru belli sayıda üretilecek TOGG'un ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılacağı müjdesini verdi. Toplantıda ayrıca yerli otomobili satın almak isteyen çok sayıda vekilin de Bakan Varank'a talepte bulunduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Kızılcahamam kampında, yerli otomobille ilgili son durum da gündeme geldi.

İLK AŞAMADA DEVLET BÜYÜKLERİ KULLANACAK

Edinilen bilgilere göre Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, TOGG'un 2023 yılında satışının yapılmaya başlayacağını, bu senenin sonuna doğru belli sayıda üretilebilecek yerli otomobilin ilk aşamada devlet büyükleri tarafından kullanılacağını söyledi.

ÇOK SAYIDA VEKİL SIRAYA GİRDİ

Toplantıda ayrıca TOGG'u satın almak isteyen çok sayıda milletvekilinin de Bakan Varank'a talepte bulunduğu öğrenildi. Türkiye gazetesinin haberine göre Bakan Varank'ın bu talepleri aldığı ve ilerleyen süreçlerde değerlendirilebileceğini ifade ettiği belirtildi.

VARANK'IN SUNUMUNDA İSTİHDAM VURGUSU

Öte yandan Bakan Varank'ın yaptığı sunumda kadın ve gençlere yönelik istihdamın artırılması için hazırlanan projelerle, Türkiye'ye yapılan yatırımlarla ilgili önemli bilgiler de yer aldı. Çalışan ve üreten gençler programı ile gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek için istihdam edilmesinin artırıldığı belirtilen sunumda, "Doğu ve Güneydoğu şehirleri başta olmak üzere genç işsizliğin yüksek olduğu ve kadın istihdamının düşük olduğu bölgelerde sektörlerin kullanımına uygun yatırım yerleri tesisi oluşturuyoruz. 120 projeye yaklaşık 1,2 milyar TL'lik kaynak ayırdık. 175 atölyede 70 bin kişi istihdam edilmesini sağlayacağız" denildi.

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Mustafa Varank, Kızılcahamam, AK Parti, TOGG, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kızılcahamam kampında TOGG sürprizi! Vekiller bu sene üretilecek otomobiller için şimdiden sıraya girdi - Son Dakika


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