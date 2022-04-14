Bakan Varank'tan KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı müjdesi Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Varank'tan KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı müjdesi Açıklaması

14.04.2022 14:19
Bakan Varank'tan KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı müjdesi Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı'nı başlatıyoruz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı'nı başlatıyoruz. Bu programla işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini biz KOSGEB olarak karşılayacağız. Bununla da kalmayacağız. KOBİ'lerimizin etüt sonucunda önerilen değişiklikleri yapmaları durumunda buradaki giderlerinin önemli bir kısmını da yine biz KOSGEB olarak üstleneceğiz. Başvuruları bugün itibarıyla açıyoruz." dedi.

Varank, KOSGEB'in yeni desteğine ilişkin Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) 49. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yeşil dönüşüm noktasında elektrikli araç ve şarj altyapıları gibi yeni teknolojilerin çok önemli bir etki oluşturacağını belirterek, bu konuya KOBİ'lerin de ayak uydurması, özellikle üretici KOBİ'lerin karbon emisyonlarını azaltıp, enerji verimliliklerini artırmaları gerektiğini vurguladı.

Bu noktada da önemli müjdeyi paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"KOSGEB aracılığıyla KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programını başlatıyoruz. Bu programla işletmelerin yetkilendirilmiş kişilere yaptıracakları enerji etüdü maliyetlerini biz KOSGEB olarak karşılayacağız. Bununla da kalmayacağız. KOBİ'lerimizin etüt sonucunda önerilen değişiklikleri yapmaları durumunda buradaki giderlerinin önemli bir kısmını da yine biz KOSGEB olarak üstleneceğiz. Başvuruları bugün itibarıyla açıyoruz.

Örneğin, ellerindeki verimsiz elektrik motorlarının verimlileri ile değiştirilmesini kabul eden işletmelerimize 100 bin liraya, verimlilik artırıcı giderleri içinse 400 bin liraya kadar destek vereceğiz. Ben şahsen bu programdan, metal iş kolundaki sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin yararlanması gerektiğinin öneminin farkındayım. İnşallah bu desteğe başvurarak ülkemizde rekabetçiliği artıracak şekilde enerji verimliliği çalışmalarını başlatmış olacağız. Bütün işletmelerimizi koşulları inceleyerek bu destekten yararlanmaya davet ediyorum. Şimdiden tüm KOBİ'lerimize hayırlı uğurlu olsun."

KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Programı hakkında

KOBİ Enerji Verimliliği Desteği Programı'ndan öncelikli olarak "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında destek alan işletmeler dışındaki KOBİ'ler yararlanabilecek. Yıllık enerji tüketimi 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) değerinin altında olan yaklaşık 100 bin işletme destekten faydalanabilecek.

Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek olarak iki ayrı modüle sahip bulunuyor. Enerji Motorları Desteği, 10-99 TEP yıllık enerji tüketen KOBİ'lere yönelik olarak kurgulandı. Bu desteğin ilk aşamasında Enerji Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri, etüt proje sertifikası olanlar veya enerji yöneticileri, işletmelerin motor etütlerini yapacak. Hazırlanan rapor, KOSGEB sistemine girilecek.

KOSGEB, işletmelere ilk etapta rapor için 2 bin 500 TL'ye kadar destek verecek. Rapor, KOBİ'nin kullandığı motorun değişimi yönünde olur ve işletme de bu değişikliği yaparsa KOSGEB'den 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak.

Verimliliğin artırılması amaçlanıyor

Programın ikinci modülü olan Verimlilik Artırıcı Destek'te ilk aşamada enerji etüdü yapılacak. Yetkilendirilmiş kişiler; işletmede kazanlardan fanlara, fırınlardan termal ölçüme kadar detaylı bir etüt yapacak. Rapor, KOSGEB sistemine girdikten sonra işletmeye 30 bin liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirilecek. İşletme, rapordaki tespitlere uygun değişikliklere giderse KOSGEB'den 400 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak. Bu destekten TEP değeri 100-500 arası olan işletmeler yararlanabilecek.

KOSGEB, çevreyi ve yeşil kalkınmayı desteklerine adapte etmek için emisyon azaltılması, daha temiz ve döngüsel ekonomiye geçiş, çevre kirliliği üreten sanayinin ortadan kaldırılması, enerji verimliliğinin artırılması gibi konularda ihtiyaçlar kapsamında yeni destek mekanizmaları da oluşturacak.

Bakan Varank'tan KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı müjdesi Açıklaması
Bakan Varank'tan KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı müjdesi Açıklaması
Bakan Varank'tan KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı müjdesi Açıklaması
Bakan Varank'tan KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı müjdesi Açıklaması

YORUMLAR
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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Mustafa Varank, Enerji, Metal, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'tan KOBİ Enerji Verimliliği Destek Programı müjdesi Açıklaması - Son Dakika


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