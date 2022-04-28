Bakan Varank'tan muhalefete "fatura" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Varank'tan muhalefete "fatura" çağrısı Açıklaması

28.04.2022 17:55
Bakan Varank'tan muhalefete "fatura" çağrısı Açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da 400 binden fazla abonenin suyunun kesik olduğunu hatırlatarak, elektrik faturaları nedeniyle iktidarı eleştiren muhalefete, "Bunların suyunu kesmeyin, paralarını almayın" çağrısında bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul'da 400 binden fazla abonenin suyunun kesik olduğunu hatırlatarak, elektrik faturaları nedeniyle iktidarı eleştiren muhalefete, "Bunların suyunu kesmeyin, paralarını almayın" çağrısında bulundu.

Bakan Varank, yaptığı yazılı açıklamada, muhalefetin iktidarı eleştirmek adına yaptığı birçok eylemin "şovdan" ibaret olduğunu belirtti.

Muhalefetin, iktidarın hizmetlerini görmezden geldiğini ifade eden Varank, "Muhalefet bir tiyatro oynuyor. Elektrik faturasını ödemediği için kendi oturduğu evinin elektriği kesiliyor. Ardından elektriği kesildiği iddiasıyla Ankara'da bir eve gidiyor. Aslında gittiği evin elektriği kesik değil. Kılıçdaroğlu gitmeden önce ışıkları kapatmışlar, gittikten sonra da ışıkları açmışlar." ifadesini kullandı.

Varank, tiyatro ve yalanlarla siyaset yapılamayacağını belirterek, elektrik faturaları üzerinden eleştirilerde bulunan muhalefete yanıt verdi. Varank, "Muhalefet faturalardan yana bu kadar dertliyse onlara çağrıda buluyorum. İstanbul'da 400 binden fazla abonenin suyu kesik. Bunların suyunu kesmeyin, paralarını almayın. Aynı şekilde Adana'da, İzmir'de suyu kesilenlerden paralarını almayın." çağrısında bulundu.

"İBB'deki terör örgütü üyesi, kirli ittifaklarının sonucu"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde çalışan bir kişinin terör ile ilgili gözaltına alınmasına da değinen Varank, şahsın Kandil'de PKK'lılarla kalaşnikof ile çekişmiş fotoğrafları olduğunu ve bunun seçim zamanı yapılan kirli ittifakların sonucu olduğunu belirtti.

Varank, demokrasi namına belediyelerde seçim kazandıklarını iddia eden kişilerin kirli ittifaklara girdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nasıl terör örgütü mensuplarıyla iş birliği yapıp seçimlerde beraber hareket ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Nasıl terörden yana duran partilerle beraber iş tuttuklarını biz gayet iyi biliyoruz. İşte bugün o belediyeye aldıkları terör örgütü üyeleriyle fotoğrafları çıkan insanlar aslında o iş birliğinin diyeti mesabesinde."

YORUMLAR
500
Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın' Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na: 'Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da 400 binden fazla suyu kesik aboneden para almayın' Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı Son dakika... Terörün yeni yüzü: Tırnakları ojeli kadın bombacı

Mustafa Varank, Muhalefet, İstanbul, Terör, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bakan Varank'tan muhalefete 'fatura' çağrısı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
18:00 Aylarca aç bırakılan aslanların son görüntüsü görenleri korkuttu
17:43 Bakan Varank: Madem faturalardan dertlisiniz, İstanbul'da suyu kesik aboneden para almayın
17:39 Müjde Ar'dan, Gezi Davası kararına tepki gösteren Abdullah Gül'e destek: Ülkenin sahipsiz olmadığını hissettik
17:36 CHP'den İBB'de yakalanan PKK'lı teröristle ilgili ilk açıklama: Soylu, yine baltayı taşa vurdu, maaşını ILO'dan alıyor
17:35 Altay kongresi olaylı başladı, yumruklar havada uçuştu!
17:31 Ümit Özdağ, Meral Akşener'e seslendi: İttifaktan ayrılıp bizimle birlikte Mansur Yavaş'ı destekleyin
17:21 Evlenme teklifini reddeden kadını silahla rehin aldı! Saldırgan polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi
17:11 Ekrem İmamoğlu Uğur Dündar'ı ziyaret etti! Dündar'ın hediye ettiği formayı görünce espriler havada uçuştu
16:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e tepki: Adı Özgür ama soyadı garip olan şahıs hakkında dava açacağız
16:53 Ankara'nın ricası etkili oldu! Türk hava sahası Suriye'ye giden Rus uçaklarına kapatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 18:07:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Varank'tan muhalefete "fatura" çağrısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement