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Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika

Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

09.11.2021 13:24
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin belirlenmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. GMİS'te konuşan Bakan Vedat Bilgin, "Bakanlıktaki komisyonlar çalışmalarını sürdürüyor. Toplumda büyük bir rahatlama olacak" ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Genel Maden İşçileri Sendikası'nı ziyaret etti. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da yer aldığı ziyarette GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Hükumetin maden işçiliği meselesine önem verdiğini ifade eden Bakan Vedat Bilgin, "Hükumetimiz maden işçiliği meselesine çok önem veriyor. Çünkü alın terini toprakla buluşturup onu cevher olarak insanlığın hizmetine, üretime, ekonomiye katmak fevkalade büyük bir değer. Bu bakımdan da hukümetimiz yer altında çalışan işçilerin özellikle asgari ücretlerini iki katına çıkartan bir düzenlemeyle tarihi bir adım atmıştır. Maden işçilerinin yüzünü güldüren, onların gözlerini ışıldatan bir uzlaşmayla, anlaşmayla sonuçlanmış olması gerçekten hem ekonomiye hem sosyal dayanışmamıza uygun bir netice olmuştur. Onların mücadelesiyle bu mücadele iyi neticelendiyse onların mücadelesiyle oldu. Biz de toplumun, işçinin taleplerine uygun bir cevap vermenin rahatıyla ve huzuruyla karşınızda bulunuyoruz" diye konuştu.

TTK'ya işçi alımıyla ilgili gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bakan Vedat Bilgin, "TÜRK-İş Başkanımız Ergün beyin bu konuda sürekli olarak dile getirdiği talepler var. Onlar bu talepleri her zaman dile getiriyorlar. 2018 yılında da 1,500 den fazla işçiyi bu talepler neticesinde hukümetimiz işe almıştır. Ergün bey sağolsun yeni emekli olanlarla ilgili de bizim çalışma yapmamızı talep etti. Biz de bunu gerekli başta Enerji Bakanımız olmak üzere ilettik. Bu konuda da tahmin ediyorum tarih veremem ama gerekli düzenlemeleri Bakanla ben de görüştüm. Yapacaklarını söylediler" diye ifade etti.

"Asgari ücret gündemimizde, toplumda büyük bir rahatlama olacak"

Asgari ücretin belirlenmesinin yanı sıra 3600 ek gösterge ve diğer konularda bakanlıkça komisyon kurulduğunu anlatan Bakan Vedat Bilgin, asgari ücrete ilişkin de şöyle dedi:

"Asgari ücret gündemimizde. Genel Başkan asgari ücret komisyonunun üyesidir. TİSK de olacak. Dolayısıyla burada rakam veremem ama asgari ücretle ilgili de toplumumuzun bu gün karşı karşıya bulunduğu enflasyon sorununu özellikle asgari ücretle çalışanlar üzerindeki yükünü alacak çalışma olacağını, netice olacağını düşünüyorum. O konuda da çalışmalarımız devam ediyor. Maliyetlerine bakıyoruz. Daha iyi bir asgari ücret vermenin vergide veya diğer konularda yapacağımız düzenlemelerle ne kadar iyi bir netice alırız ona bakıyoruz. Onlar neticelendikten sonra Aralık ayının ilk haftasında bir araya geleceğiz. Çok kısa sürede eskisi gibi çok uzun olmayan bir sürede bunu neticelendireceğimizi söyleyebilirim. Bakanlığımızın alanında olan bütün konuları erken emeklilik, 3600, sözleşmeli personelin kamu haklarına sahip olunması bütün bunları şu anda komisyonlar bakanlığın içerisinde kuruldu. Komisyonlar çalışıyor. Maliyet üzerinde çalışyoruz. Kapsamlarını çalışıyoruz. Bunlar neticelenmeden bir açıklama yapmak istemiyorum ama toplumda büyük bir rahatlama yapacak. Zaten 3600'ü toplu sözleşme maddesi haline getirdik. Bu bizim için bir yükümlülük oldu. Bunları çözeceğiz."

Bakan Vedat Bilgin, şehit madenci yakınlarının işe alınmasıyla ilgili de "Bu sorunun farkındayız. Kısıtlamayı yani tarihi ortadan kaldırıp onu genelleştirmeyi düşünüyoruz. Meclisimize intikal ettireceğiz. Yasal bir düzenlemeyi gerektiriyor. Vekillerimiz de buradalar. Biz gerekli öneriyi yapacağız. Mecliste yasa tasarısıyla yapılacak bir düzenlemeyle halledileceğini düşünüyorum" ifadelerine yer verdi. - ZONGULDAK

Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Vedat Bilgin'den asgari ücret açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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