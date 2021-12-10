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Son Dakika | Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız - Son Dakika

Son Dakika | Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız

10.12.2021 10:51
Son Dakika | Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız

Son dakika haber... AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız" dedi.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız" dedi.

Bakan Yanık, yazılı açıklama yaparak, bakanlığın toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik birçok sosyal hizmet modeli bulunduğunu belirtti. Bakan Yanık, sosyal hizmet modellerinden birinin de ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik SED olduğunu kaydetti. Bakan Yanık, SED ile çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının amaçlandığını belirterek, "SED hizmetimiz ile aile bütünlüğünün korunmasını amaçlıyoruz. Ekonomik nedenlerle çocuklarımızın ailelerinden koparak farklı ortamlarda büyümeleri yerine kendi ailelerinin yanında, tüm ihtiyaçları karşılanarak sağlıklı bir şekilde geleceğe hazırlanmalarına önem veriyoruz. SED hizmeti alan ailelerimiz çocuklarının başta eğitim olmak üzere diğer ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Böylece hem aile birlikteliği sağlıyoruz hem de çocuklarımıza fırsat eşitliği için imkan oluşturuyoruz. SED hizmetimizle bu ay ihtiyaç sahibi ailelerimizin hesaplarına çocukları için toplam 173 milyon TL yatıracağız" dedi.SED ödemesinin çocuk başına ortalama 1259 lira olduğunu belirten Bakan Yanık, ödemelerinin 15 Aralık'a kadar devam edeceğini kaydetti. SED hizmetinden halen 139 bin çocuğun yararlandığını aktaran Bakan Yanık, 2021 yılında toplam 1 milyar 960 milyon TL SED ödemesi yapıldığını bildirdi.


Son Dakika | Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız

Derya Yanık, Türk Lirası, Aralık, Okul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Son Dakika | Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bakan Yanık: İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için 173 milyon TL yatıracağız - Son Dakika
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