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Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz

04.11.2021 17:13
Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz

TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'nin gıda güvenilirliğinde dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkelerden biri olduğunu belirterek "Tarladan çatala kadar bütün süreci kontrol altında tutuyoruz.

TARIM ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye'nin gıda güvenilirliğinde dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkelerden biri olduğunu belirterek "Tarladan çatala kadar bütün süreci kontrol altında tutuyoruz. Kontrolümüz altında üretimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Eskişehir'de 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında yapılan denetimlere katıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki bir markete giden Tunç, incelemelerde bulundu.

Denetim sonrasında gazetecilere konuşan Tunç, Türkiye'nin gıda güvenilirliğinde dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkelerden biri olduğunu söyledi. Taklit ve tağşiş yapanları hem ifşa ettiklerini hem de para cezası verdiklerini belirten Tunç, "Bugün Eskişehir'de, Tarım İl Müdürlüğü ekipleri ile beraber gıda denetimi yapmak üzere buradayız. Avrupa ülkeleri ile aynı mevzuata sahibiz ve tarladan çatala kadar bütün süreci kontrol altında tutuyoruz. Kontrolümüz altında üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu açıdan gıda güvenilirliği itibarıyla dünyada ve Avrupa'da sayılı ülkelerden biriyiz. İyi ve güvenilir gıda üreten ülkelerden biriyiz" dedi.'ZEHİRLENMELERE ÇOK ŞÜKÜR AZ RASTLIYORUZ'Alo 174 hattından çok sayıda ihbar alarak denetimleri arttırdıklarını ifade eden Tunç şunları söyledi: "İhbarı aldıktan sonra da süratle gerekli denetimler yapıyor, hatalı bir durum varsa öncelikle ikaz ve rehberlik görevimizi yapıyoruz. Mevzuatımız bir ceza gerektiriyorsa, cezalandırmayı yapabiliyoruz. Taklit ve tağşiş yapan olursa da; bununla alakalı da bir mevzuatımız var. Hem ifşa ediyoruz hem para cezası veriyoruz. Hem de gerekirse kapatıyoruz. Gıda üreticilerinin hem kültürümüzden hem de dinimizden kaynaklanan temizlik ve insaf özelliğimiz var. İl müdürlüğümüzün rehberliği dolayısıyla zehirlenmelere çok şükür, çok az rastlıyoruz. Bu açıdan da ülkemizde gıdalarla alakalı çok iyi bir durumda olduğumuzu söyleyebilirim."

Tunç, market denetimlerinin ardından Eskişehir'den ayrıldı.


Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz
Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz
Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz
Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz
Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz
Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz
Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz
Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz
Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz

Bekir Pakdemirli, Eskişehir, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Yardımcısı Tunç: Gıda güvenilirliğinde sayılı ülkelerden biriyiz - Son Dakika Ekonomi


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