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Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz - Son Dakika

Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşma yaptığı Su Verimliliği Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı'nda su kıtlığına dikkat çekti. Yumaklı, ''2030 yılında ülkemiz nüfusunun yüzde 10 artacağını, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalacağını görüyoruz. 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz.'' dedi.

17.11.2023 10:29  - Güncelleme: 11:05

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Su Verimliliği Seferberliği Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı. Burada önemli açıklamalar yapan Bakan Yumaklı, su kıtlığına ilişkin dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yumaklı, 2030 yılında ülkemizde su kıtlığı yaşanabileceğini söyledi.

"6 YIL SONRA SU YETERSİZLİĞİ TEHLİKESİ VAR"

Bakan Yumaklı, "2030 yılında ülkemiz nüfusunun yüzde 10 artacağını, su kaynaklarının ise yüzde 20 azalacağını görüyoruz. 6 yıl sonra nüfusumuzun yarısının su yetersizliği tehlikesi var. 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arsına girebiliriz." dedi.

"SU VERİMLİLİĞİNİ MİLLİ POLİTİKA HALİNE GETİRECEĞİZ"

Bakan Yumaklı sözlerine şöyle devam etti: Su verimliliğini milli politika haline getirmeyi amaçlıyoruz. Kentsel, tarımsal, bireysel su kullanımlarına ilişkin ulaşmak istediğimiz hedeflerimiz var. Gelecek 10 yılı kapsayan eylem planımızı yayımladık. Yağmur suyu hasadı, gri suya yönelik tip projeler hazırlandı. Toplumun her kesiminde farkındalık oluşturmak için eğitim çalışmalarına başladık. Tarım Kanunu'nu suyu merkeze alacak şekilde yeniden düzenledik.

"SU ZİRVESİ DÜZENLEYECEĞİZ"

Belediyelerin su kayıplarını azaltmalarını, alternatif suları kullanmaları, çiftçilerin modern sulama ile buharlaşmanın az olduğu zaman diliminde yapmalarını bekliyoruz. Su verimliliği seferberliğini yeniden kamuoyu gündemine taşımak için sizlerle başlayan toplantılarımız devam edecek. Su konusunda paydaşlarımızla bir su zirvesi düzenleyeceğiz.

"ARTIK HAREKET GEÇMENİN ZAMANIDIR"

Üniversitelerimizde gençlerle buluşarak geleceğin yöneticilerini şimdiden sürece dahil edeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla buluşarak aktif rol almalarını sağlayacağız. Bir seferlik belli dönemi kapsayan uygulama bütünü değil. O yüzden sizlerin vasıtasıyla ulaştığımız vatandaşlara çağrımız var: Artık harekete geçmenin zamanıdır. Risk afete dönüşmeden hep birlikte yönetelim, bu seferberlikte bir damla da sen ol diyoruz."

Tarım ve Orman Bakanlığı, İbrahim Yumaklı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Yumaklı: 2030'da su kıtlığı çeken ülkeler arasına girebiliriz - Son Dakika
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