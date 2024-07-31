Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti - Son Dakika
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Ekonomi

Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti

Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı \'\'Pes\'\' dedirtti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, oluşturduğu 3 bin kişilik ekiple kuyum sektöründe faaliyet gösteren 552 mükellefe eş zamanlı denetim başlattı. 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim yapıldı. O noktalardan biri olan İstanbul'da ise denetimi önceden haber alan bazı esnaflar gün boyu kepenk açmadı. Kapıda asılı olan ''Cenazedeyiz'' yazısı dikkat çekti.

31.07.2024 14:17
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Maliye ekiplerinin denetimini önden haber alan bazı esnaflar ise dükkanlarını hiç açmadı. Kepenkleri kapalı olan bir dükkanda "Cenazedeyiz" yazısı görüldü. Denetimlerde mükelleflerin stokları tek tek sayıldı ve faturasız altın ve değerli taş alım-satımı yapıp yapılmadığı kontrol edildi.

BAKAN ŞİMŞEK KUYUMCULARI İŞARET ETTİ EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira." açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği kuyumculuk sektörüne yönelik bugün 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim için harekete geçti.

Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Genel Müdürlüğünün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı.

Bakanlığın denetimine 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini alan bazı esnaflar kepenk açmadı

KUYUMCU ESNAFININ TÜM STOKLARI TEK TEK SAYILDI

Saha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirildi. Sayım yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği gibi kontroller yapıldı. Öte yandan faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgesiz döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da tespit edildi.

Bakanlığın denetimine 'Cenazedeyiz' uyanıklığı! Baskın haberini alan bazı esnaflar kepenk açmadı

BASKIN HABERİNİ ALAN BAZI ESNAFLAR KEPENK AÇMADI

Saha denetimlerinde riskli olduğu tespit edilen mükellefler, ayrıca vergi incelemesine alındı. Ancak bazı esnaflara ise baskın yapılacağı yönündeki haber önceden iletildi. Büyük bir yaptırımla karşı karlıya kalmamak için uyanıklık yapan kişiler gün boyunca kepenk açmadı. Dükkanın kapısındaki "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısı dikkat çekti. Ekiplerin diğer sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek bu yıl denetimsiz hiçbir alan bırakmayacağı öğrenildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul, Maliye, Hukuk, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Tarık yücel: Her birinin 100 200 kilo altın sermayisi var ama ödedikleri vergi semtdeki berberlerle aynı. geç bile kalınan konu bence. 23 0 Yanıtla
  • Emrullah Güllü: ne hallere duşduk adil vergi sistemi olmadığı için esnaf daha çok gider cenazeye 14 2 Yanıtla
  • oguz ates: kredi kartına komisyonsuz en az 2 taksit olsa millet karta çekim yapar şimdi fark istiyor sarraflar çeğrek başı 150 TL tek çekime fark veriyoruz ama fiş kestiği için mecbur vergiye giriyor önemli değil zaten 150 TL aldı bile.nakit versem 150 TL cebimde kalırdı sarraf ta fiş vermezdi vergi de kendine kalmış endüşükten öderdi 9 0 Yanıtla
  • ibrahim Aydin: Yazık kasada para bırakmadılar şimdi esnafın canına düştüler bu işsizlikte milleti perişanlığa sevk ediyorlar 4 5 Yanıtla
  • tolga altun: davul zurna çalarak denetime giderseniz cenazeyede giderler düğünede 0 0 Yanıtla
  • İsmail Recep küçükçolak: Bu ülkede Tuz koktu arkadaşlar telefonum dükkanda çalındı karakola gittim biz ilgilenmiyoruz telefon calintilari ile dedi polisle münakaşaya girdim diğer arkadaşı geldi Tabiki ben haksız goruldum 0 0 Yanıtla

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