Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı \'\'Pes\'\' dedirtti

Ekonomi

Maliye ekiplerinin denetimini önden haber alan bazı esnaflar ise dükkanlarını hiç açmadı. Kepenkleri kapalı olan bir dükkanda "Cenazedeyiz" yazısı görüldü. Denetimlerde mükelleflerin stokları tek tek sayıldı ve faturasız altın ve değerli taş alım-satımı yapıp yapılmadığı kontrol edildi.

BAKAN ŞİMŞEK KUYUMCULARI İŞARET ETTİ EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in "Ortalama bir kuyumcunun beyan ettiği aylık vergi matrahı 16 bin 46 lira." açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği kuyumculuk sektörüne yönelik bugün 9 büyükşehirdeki 707 adreste eş zamanlı denetim için harekete geçti.

Vergi Denetim Kurulu Risk Analiz Genel Müdürlüğünün kuyum sektörüne yönelik yürüttüğü detaylı risk analiz çalışması sonucunda tespit edilen mükelleflerin iş yerlerinde kapsamlı fiili sayım yapılması kararlaştırıldı.

KUYUMCU ESNAFININ TÜM STOKLARI TEK TEK SAYILDI

Saha denetimlerinde mükelleflerin mevcut stoklarının tek tek sayımı gerçekleştirildi. Sayım yanında işletmelerde faturasız altın ve değerli taşlar alım-satımı yapılıp yapılmadığı, ödemelerin ve tahsilatların firmaya ait olmayan banka hesapları üzerinden gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği gibi kontroller yapıldı. Öte yandan faturalarda ürünlere ait gerçek gram bilgilerine yer verilip verilmediği, mükelleflerin yetki belgesiz döviz alım-satımı yapıp yapmadığı da tespit edildi.

BASKIN HABERİNİ ALAN BAZI ESNAFLAR KEPENK AÇMADI

Saha denetimlerinde riskli olduğu tespit edilen mükellefler, ayrıca vergi incelemesine alındı. Ancak bazı esnaflara ise baskın yapılacağı yönündeki haber önceden iletildi. Büyük bir yaptırımla karşı karlıya kalmamak için uyanıklık yapan kişiler gün boyunca kepenk açmadı. Dükkanın kapısındaki "Cenaze dolayısıyla kapalıyız" yazısı dikkat çekti. Ekiplerin diğer sektörlere yönelik inceleme ve saha denetimlerini plan dahilinde sürdürerek bu yıl denetimsiz hiçbir alan bırakmayacağı öğrenildi.