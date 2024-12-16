Vatandaşa kebap diye neler yedirmişler - Son Dakika
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Ekonomi

Vatandaşa kebap diye neler yedirmişler

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Tarım Bakanlığı gıda sahtekarlarını açıklamaya devam ediyor. Yeni listede Ankara, İstanbul ve İzmir'de birçok vatandaş tarafından tercih edilen kebapçıların kullandığı ürünler de yer aldı.

16.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:29
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmalar listesini güncelledi. Listeye büyükşehirlerde faaliyet gösteren kebapçılar da eklendi.

BU 11 MARKADAN UZAK DURUN

Yayımlanan listeler incelendiğinde zeytinyağları, peynirler, köfteler ve birçok ürün yer alırken İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kebapçılar dikkatleri üzerine çekti. Kebapçılarda kırmızı et yerine tek tırnaklı et, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı tespit edildi.

Bakanlık, 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' başlıkları altında yayımladığı listeye yeni firmalar ekledi. Listede, çeşitli kebapçıların ürünlerinde tek tırnaklı et, kanatlı eti ve sakatat kullanıldığına dair tespitler yer aldı.

LİSTEDE YER ALAN KEBAPÇILAR

Erzurum Çağ Kebap Özgür Bekmezci: Kanatlı eti kullanımı (11 Kasım 2023, Antalya)

Kazım Usta Pide Kebap: Kanatlı eti kullanımı (28 Mart 2024, İzmir Çiğli)

Kebap Gıda İnşaat, Kebapçı Murat: Kuzu eti yerine kanatlı eti kullanımı (30 Mart 2024, İzmir Karabağlar)

Yeni Kebap 9-Salih Pektaş: Kanatlı eti ve sakatat (Taşlık) kullanımı (15 Şubat 2024, Ankara Mamak)

Antep Dürüm Evi-Osman Kehyaoğlu: Kanatlı eti kullanımı (2 Aralık 2021, Ankara Keçiören)

Kasap Yusuf-Ufuk Saygı: Kanatlı eti kullanımı (15 Nisan 2024, İzmir Çiğli)

Ankara Köfte- Nuh Tosun: Deri dokusu tespiti (07 Kasım 2024, Ankara Akyurt)

İsott Kebap Dürüm Evi: Kanatlı eti tespiti (02 Aralık 2024 İstanbul Bakırköy)

BAHARATA BOYA CİNSEL ÜRÜNE İLAÇ

Büyük market zincirlerinin raflarında vatandaşa satışa sunulan Arifoğlu markasının sumak baharatında "Gıdada Kullanımına İzin Verilmeyen Boya Tespiti" yapıldı. Cinsel güç artırıcı Diblong markasının içeceği, macunu, cezeryesi ve çikolatasında ise "İlaç Etken Maddesi Tespiti" yapıldı.

Bakanlığın ifşa ettiği son gıda sahtekarları listesinde büyükşehirlerdeki kebapçılar da yer aldı
Vatandaşa kebap diye neler yedirmişler

İş Dünyası, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Finans, Ankara, İzmir, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Vatandaşa kebap diye neler yedirmişler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Mustafa Sagdic:
    kapatin uzak durun diyeceginize. biz bunlarin listesini nasil tutalim 49 1 Yanıtla
  • Reis 13:
    uzak durun ne demek? bakanlık olarak gerekeni yapsana. 36 1 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    Sen bakanlık olarak kapamaya gücün yetmiyorsa bakanlığı kapatın 30 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905:
    bakanlık ne sssssss duruyor hemen kapatın 18 0 Yanıtla
  • Ömer Akçay:
    Az maaliyet çok para hesabı yapmışlar uyanıklar..vatandaşı düşünmeyen bu sahtekarları bu şekilde ifşa etmek umarım ders olur bunlara 8 1 Yanıtla
  • Atilla Kamış:
    Bakanlık yıllardır listeyi yayınlıyor bu listede ismi geçen firmaların hepsi de sürekli aynı şeyi yaparak ürünleri piyasaya sürüyor. Bakanım bu tip firmaları kapatmamızı akıl tutulması. 9 0 Yanıtla
  • mrtymn null:
    Uzak durun bak! :) 8 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Gıda mühendislerı boşta gezerse böyle olur denetım yok 7 0 Yanıtla
  • Yakup Berk:
    bu düşük para cezalarıyla hiç bir şey olmaz görevliler taviz vermemeli en az bir ay kapama artı en az bir milyon TL ceza kesilmeli 7 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    dışardan bir şey yenmezzzz 5 0 Yanıtla
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