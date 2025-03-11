Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehlikeye düşüren gıdaların yer aldığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncelledi. 6 sucuk üreticisinin eklendiği yeni listede, sucuklarında sakatat ve kanatlı eti kullanan firmaların isimlerine yer verildi.

11.03.2025 13:43  Güncelleme: 13:55
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı üretim gerçekleştirdiği tespit edilen gıda firmalarını ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gidilirken, son eklenen firmalar arasında çok sayıda sucuk üreticisi yer aldı.

KANATLI ETİ KULLANILMIŞ

Firmaların 'dana sucuk' etiketi altında kanatlı eti kullanılan ürünleri piyasaya soktuğu tespit edilirken, listeye giren firmalar şu şekilde:

  • KISMETOĞLU BEYTİ ET VE ET ÜRÜNLERİ-BEYTULLAH YEŞİLÇAYIR tarafından üretilen HAYAL markasının sucuklarında kanatlı eti tespit edildi.
  • SELCAN ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YİĞİT BEY markasının sucuklarında kanatlı eti bulundu.
  • AFYON SUCUKLARI KARADUT ŞERBETİ STANDI-MUSTAFA ŞEYHBALOĞLU tarafından üretilen sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

  • YÖRÜKOĞLU PEYNİR DÜNYASI-MUZAFFER KOCA tarafından üretilen YÖRÜKOĞLU PEYNİR DÜNYASI SUCUKLARI markasının sucuklarında kanatlı eti bulundu.

  • SALİH SUCUKLARI ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen SALİH ET ÜRÜNLERİ markasının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
  • ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen BAŞOĞUL markasının sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespiti bulundu.

İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;

Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yücel Usug:
    en azından tırnaklı hayvan yok içlerinde hepsi kanatlı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti
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