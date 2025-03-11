Tarım ve Orman Bakanlığı, 81 ilde yapılan denetimler sonucunda mevzuata aykırı üretim gerçekleştirdiği tespit edilen gıda firmalarını ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesinde güncellemeye gidilirken, son eklenen firmalar arasında çok sayıda sucuk üreticisi yer aldı.
Firmaların 'dana sucuk' etiketi altında kanatlı eti kullanılan ürünleri piyasaya soktuğu tespit edilirken, listeye giren firmalar şu şekilde:
YÖRÜKOĞLU PEYNİR DÜNYASI-MUZAFFER KOCA tarafından üretilen YÖRÜKOĞLU PEYNİR DÜNYASI SUCUKLARI markasının sucuklarında kanatlı eti bulundu.
İşte Bakanlık tarafından açıklanan o liste;
Son Dakika › Ekonomi › Bakanlık 6 sucuk markasını daha ifşa etti - Son Dakika
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