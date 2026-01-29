Bakanlık alarma geçti! Bu oyuncağı çocuğunuzdan uzak tutun

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı yeni duyuruda, sağlık riski taşıdığı belirlenen bir oyuncak–aksesuar ürününü kamuoyuna açıkladı. Bakanlık, söz konusu ürünün kullanımının tüketici sağlığı açısından güvensiz olduğunu bildirdi.
Piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yetkili kuruluşların yürüttüğü incelemelerde, "Minnie Peluş Ponpon Anahtarlık" ürününün kullanıcılar için risk oluşturduğu tespit edildi. Yapılan değerlendirmelerin ardından ürün, güvensiz kategorisinde sınıflandırıldı.
Ticaret Bakanlığı, boğulma riski taşıdığı belirlenen ürünün piyasaya arzını yasakladı. Japon Pazarı Suat Saygın markasına ait olup satışta bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verildi. Alınan karar, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlık, tüketici güvenliğini tehdit eden ürünlerin şeffaflık ilkesi doğrultusunda GÜBİS aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini vurguladı.
