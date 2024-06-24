Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor

Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretine zam yapılacağını duyurdu. Bakanlık açıklamasına göre yeni ücret, 1 Temmuz itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecek. Şu an 182 bin 608 TL olan ücretin geçerli olacağı son tarih ise 28 Haziran.

24.06.2024 17:30
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Bedelli askerlik yapacakları ilgilendiren gelişme Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada 182 bin 608 TL olan bedelli ücretinin 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncelleneceği belirtildi.

28 HAZİRAN'A KADAR AYNI ÜCRET GEÇERLİ

Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda "Bedelli Askerlik Başvurusu Yapacakların Dikkatine!" başlığıyla bedelli askerliğe başvuracakların şu an geçerli olan ücretten yararlanmaları için son başvuru tarihinin 28 Haziran 2024 olduğu vurgulandı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."

Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor

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Son Dakika Ekonomi Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor - Son Dakika

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