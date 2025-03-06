Bakanlık uyardı! Şimdi de evlenmek isteyenlere dadandılar

Ekonomi

Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düğün sezonunun yaklaşmasıyla artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, evlilik kredisi adı altında yapılan dolandırıcılığa karşı yargı yollarına başvurulacağı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"EVLİLİK KREDİSİ İÇİN ÜCRET TALEP EDİLMİYOR"