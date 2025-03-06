Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düğün sezonunun yaklaşmasıyla artan dolandırıcılık vakalarına karşı vatandaşları uyardı. Sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, evlilik kredisi adı altında yapılan dolandırıcılığa karşı yargı yollarına başvurulacağı belirtildi. Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Son Dakika › Ekonomi › Bakanlık uyardı! Şimdi de evlenmek isteyenlere dadandılar - Son Dakika
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