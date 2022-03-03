Bakanlık'tan zeytinlik açıklaması: Maden sahası için ağaçların kesilmesi söz konusu değil - Son Dakika
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Bakanlık'tan zeytinlik açıklaması: Maden sahası için ağaçların kesilmesi söz konusu değil

03.03.2022 14:20

Geçtiğimiz günlerde zeytinliklerle ilgili Resmi Gazete'de yayımlanan karar tartışmalara neden olmuş ve elektrik üretiminde kullanılan kömür sahası zeytin ağaçları ile aynı yere rastlarsa, zeytinlikler şirket tarafından kesilebileceği öne sürülmüştü. Kamuoyunda yanlış anlaşılan konulara ilişkin Enerji Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, maden sahası için zeytin ağaçların kesilmesinin söz konusu olmadığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Türkiye'nin elektrik ihtiyacını karşılamak üzere zeytinlik alanların madencilik faaliyetleri için kullanılmasına kamu yararı dikkate alınarak belirli şartlar kapsamında izin verilecek.

ENERJİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 pandemisi sonrası dünyada hızla artan enerji talebinin yerli kaynaklarla karşılanması, küresel enerji fiyatlarındaki ani dalgalanmalara karşı daha fazla önem kazandı. Ayrıca bu dönemde ülkeler enerji arz güvenliğini teminat altına almak için mevsim ve iklim koşullarından bağımsız, 7/24 kesintisiz enerji sağlayan baz yük santralleri tekrar devreye almaya başladı.

Türkiye'nin son dönemde çift haneli rakamlara ulaşan ekonomik büyümesinin sürekliliğini sağlayacak en önemli unsur sürekli ve kaliteli enerji arzıdır. Bu kapsamda Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yapılan değişiklikle, artan elektrik ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme hâlihazırda faaliyet gösteren santralleri kapsamaktadır. Böylece mevcut santrallerdeki istihdam da korunmuş olacak.

"ZEYTİN AĞAÇLARININ KESİLMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılacak madencilik faaliyetinin zeytinlik alanlara denk gelmesi durumunda uygulanacak yeni usul ve esaslar şu şekildedir:

Kamu yararının gözetilmesi şartıyla, sahada madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın iznine tabi olacaktır. Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izni ve uygun görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçların kesilmesi söz konusu değildir. Zeytin ağaçlarının taşınacağı bölge, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek ve mücbir bir sebep olmadıkça taşınma işlemi olmayacaktır. Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflar ve ortaya çıkacak tüm talepler, ilgili sahada maden faaliyeti yürütecek şirket tarafından karşılanacaktır.

AĞAÇ BAŞINA 5 FİDAN DİKİLECEK

İlgili firma, taşınan ve tutmayan her bir zeytin ağacına karşılık 5 yeni fidan dikmekle yükümlü olacaktır. Sahadaki maden faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, saha rehabilite edilecek ve eski haline getirilecektir. Sahanın rehabilite edilmesi Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir."

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Zeytinlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlık'tan zeytinlik açıklaması: Maden sahası için ağaçların kesilmesi söz konusu değil - Son Dakika


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