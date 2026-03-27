Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza - Son Dakika
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
27.03.2026 16:17
Ticaret Bakanlığı, bedelini düşük beyan ettiği biberi fahiş fiyattan satan markete 1 milyon 806 bin 170 lira ceza uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, biber fiyatlarına ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine başlattığı denetimler sonucunda bir markete 1 milyon 806 bin 170 lira idari para cezası uygulayacağını duyurdu.

Bakanlık, yapılan incelemelerde ürünün Antalya Hali’nde daha yüksek fiyatla işlem gördüğünü tespit etti. Denetimler sırasında bazı üretici, komisyoncu ve aracı firmaların mali yükümlülüklerden kaçınmak amacıyla ürün fiyatlarını düşük göstererek eksik beyanda bulunduğu belirlendi.

Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

DÜŞÜK BEYAN, YÜKSEK SATIŞ

Hal Kayıt Sistemi’ne düşük bedelle bildirilen biberin piyasada fahiş fiyatlarla satışa sunulduğunu belirleyen ekipler, söz konusu market hakkında işlem başlattı. İşletme, kendi beyanı esas alınarak Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildi. Kurul, mevzuat kapsamında en üst sınırdan ceza uygulanmasına karar verdi.

Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
BİM'de çekilen bu görsel sosyal medyada büyük tepki çekmişti. 

DİĞER FİRMALAR DA İNCELENECEK

Usulsüzlükte rolü bulunan firmalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile Vergi Denetim Kurulu’na bildirilecek. Bakanlık, fiyat istikrarını bozucu girişimlere karşı denetimlerin süreceğini vurguladı.

Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza - Son Dakika

    Yorumlar (7)

  • Apple User Apple User:
    Bugune kadar niye incellenmedi?Yazık değil mi bu insanlara? 5 0 Yanıtla
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    mazotu 1 ay içinde 80 lira yapan hükümete ne diyelim ? 2 0 Yanıtla
  • Vatansever.72 Vatansever.72:
    Aynı şey diğer ürünlerde de var. Örneğin 1 kg çay bir markette 280 lira aynı çay başka markette 330 bir diğer markette 370 liradır. Bunu ben kendi gözlerimle gördüm. Başka bir örnek; Bayram şekeri bir markette 480 TL aynı şeker başka markette 645 TL olduğunu gördüm. Sık sık denetim yapmak lazım. Bazıları aşırı fırsatçı. 1 0 Yanıtla
  • nesim2134 nesim2134:
    ben bugün pazarda aldım 200 TL markette 199 TL en azından 1 TL daha ucuz ?? 0 0 Yanıtla
  • Emrullah Aktaş Emrullah Aktaş:
    Malatya'da 210-250 TL arası ak geliş fiyatı 96 TL 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı
Kripto varlıklarla ilgili Meclis’e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor Kripto varlıklarla ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor
Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı

16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:36
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
SON DAKİKA: Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza - Son Dakika
