Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor

Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor
04.08.2025 07:15
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Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni bir düzenleme hazırladı. Buna göre, 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki EFT, havale ve nakit işlemlerinde en az 20 karakterlik açıklama yazma zorunluluğu getirilecek. 2 milyon TL ila 20 milyon TL arası nakit işlemlerde ise müşteriden Nakit İşlem Beyan Formu doldurması istenecek.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen EFT, havale ve nakit işlemlerde şeffaflığı artırmak, kayıt dışılığı önlemek ve finansal sistemin güvenliğini güçlendirmek amacıyla MASAK Genel Tebliği Taslağını hazırladı.

SUÇ GELİRLERİNİN TESPİTİ İÇİN ÖNEMLİ HAMLE

Habertürk'ün haberine göre MASAK'tan yapılan açıklamada Türkiye'nin FATF (Financial Action Task Force) standartlarına uyumunun güçlendirilmesi ve ulusal/uluslararası yükümlülüklere etkin şekilde riayet edilmesi hedefi doğrultusunda, suç gelirlerinin tespit edilmesi, yurt dışına kaçırılması ve aklanmasının önlenmesi ile kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla EFT, havale ve nakit işlemlerinin izlenmesine yönelik olarak FATF üyesi ülkelerde uygulanan yaklaşımlar da dikkate alınarak bir taslak hazırlandı. Taslak düzenlemeyle, finansal kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilen nakit işlemlerde, beyanla başlayan ancak yüksek tutarlı işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formu ve dayanaklarıyla desteklenen kademeli bir yaklaşım öngörüldü.

EN AZ 20 KARAKTERLİ AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinde paylaşılan taslak tebliğe göre 200 bin TL ile 2 milyon TL arasındaki nakit işlemlerde işlem mahiyeti seçilecek, müşterinin "diğer", "bireysel ödeme" ve benzeri seçenekleri tercih etmesi durumunda minimum 20 karakterli işlem açıklaması temin edilecek.

2 MİLYON TL ÜZERİNDE FORM DOLDURMA ZORUNLULUĞU

2 milyon TL ila 20 milyon TL arası nakit işlemlerde ise müşteriden Nakit İşlem Beyan Formu doldurması istenecek. Nakit İşlem Beyan Formunda işlemin mahiyetine ilişkin somut bilgi içermeyen, genel mahiyette "diğer" veya "bireysel ödeme" gibi başka seçeneklerin olması ve bunların müşteri tarafından seçilmesi durumunda, işlemin mahiyetine ilişkin olarak en az 20 karakter uzunluğunda işlem açıklaması temin edilecek.

Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor

20 MİLYON TL ÜZERİNDE KAYNAĞI DA SORULACAK

Yayımlanan taslağa göre finansal kuruluşlar, işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 20 milyon TL'yi aşan nakit işlemlerde Nakit İşlem Beyan Formunun, detaylı bir açıklama içerecek şekilde ve ilgili dayanakları eklenmek suretiyle doldurulmasını sağlamakla yükümlü olacak. Yani söz konusu formun doldurulmasının yanında fonun kaynağında dair de açıklama yapılması zorunlu olacak.

1 OCAK 2026'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Görüşe açılan tebliğinin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi hedefleniyor. MASAK açıklamasına göre söz konusu taslağın geliştirilmesi ve yayımlanmaya hazır hale getirilmesi için çalışmalar devam ederken, mevcut taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve öneriler 18 Ağustos 2025 tarihine kadar '[email protected]' adresine iletilebiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakanlıktan kritik adım! Para transferinde yeni dönem başlıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sk 06:
    işiniz gücünüz milleti soyma 0 0 Yanıtla
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