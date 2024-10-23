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Ekonomi

Bakanlıktan o ailelere ödeme

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal Ekonomik Destek (SED) ödemesi ile ilgili bir duyuru yaptı. Ekim ayında toplam 1 milyar 63 milyonun ailelere verildiğini belirtti.

23.10.2024 11:03
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Sosyal ve Ekonomik Destek ödemelerinde ekim ayı rakamları belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay toplam 1 milyar 63 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti. SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." açıklamasında bulundu.

Mahinur Özdemir Göktaş, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

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