Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

05.04.2022 16:10
Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, S.S.Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi Çıldır ve kooperatif üyelerini makamında konuk etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, S.S.Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi Çıldır ve kooperatif üyelerini makamında konuk etti. Kooperatif Başkanı Çıldır, Başkan Ergün'e arı üreticilerine sağladığı destekler nedeniyle teşekkür etti.

S.S.Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Necmi Çıldır, Kooperatif üyeleri Safiye Akış, Zeynep Balkaya ve 'Manisalı Arıcılar Ana Arılarını ve Arı Sütünü Üretiyor Projesi eğitmeni Hüseyin Balkaya ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu. Ziyarette Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta da hazır bulundu. Ziyarette konuşan Kooperatif Başkanı Necmi Çıldır, bal üreticilerine sunulan desteklerden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti. Çıldır, "Eğitim faaliyetleri başlattığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Eğitim çok önemli. Ticari amaçtan ziyade Manisalı arıcıların kendi ana arılarını ve arı sütlerini üretmeleri bizim için çok önemli. Arıcılığın gelişmesinde kraliçe arı birinci derecede faktörü var. Eğer bir arıcı kendi kraliçe arısını kendisi üretebilirse daha aktif ve daha sürdürülebilir arıcılık yapabiliyor. Başlatmış olduğunuz proje umarım daha da devam eder" ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de "Bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu hepimize. Tohumu attık. İnşallah meyvelerini de almaya başlarız" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal anlamda sağlığı diğer katkılardan bahseden Başkan Ergün, "Fidan desteklerimizle, sera desteklerimizle üreticilerimize destek olduk. Bunlar kırsal kalkınma olarak verdiğimiz desteklerden birkaç tanesi. Biz Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman desteğe hazırız" diye konuştu. - MANİSA

Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti
Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti

YORUMLAR
500
Grup Tillo, Diyarbakırlılarla buluştu Grup Tillo, Diyarbakırlılarla buluştu Hüyük'te çiftçilere hibe destekli sertifikalı yağlık aspir tohumu dağıtıldı Hüyük'te çiftçilere hibe destekli sertifikalı yağlık aspir tohumu dağıtıldı Manisa'da üreticilere gübre dağıtımına başlandı Manisa'da üreticilere gübre dağıtımına başlandı

Büyükşehir Belediyesi, Cengiz Ergün, Kooperatif, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti - Son Dakika


Son Dakika
16:23 Luis Suarez'in menajeri, Fenerbahçe ve Beşiktaş için İstanbul'da
16:22 Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etmişti! Şahsa ait yeni görüntüler ortaya çıktı
16:19 Bir de gülerek etrafa el salladı! Market arabasıyla tankere tutunarak yolculuk eden adam her yerde aranıyor
16:08 Cansu Dere, La Case De Papel oyuncusuna ödül verdi! İspanyolca konuşunca büyük alkış aldı
16:01 MHP Milletvekili Baki Ersoy, "Zamları görmezden gelemeyiz" sözlerinden sonra disipline sevk edildi
15:42 3 genç kız, 14 yaşındaki kızı anneannesinin evinde darp etti! O anlara ait görüntüleri ise sosyal medyadan paylaştı
15:41 Nisa bebekten acı haber geldi: Hayatını kaybetti!
15:32 Müge Anlı, vatandaşlık isteyen Suriyeli kadına yardım edeceğini söyleyince büyük tepki gördü
15:29 NATO Sekreteri Stoltenberg: Avrupa'da yıllardır tanık olmadığımız bir vahşetle karşı karşıyayız, Putin savaş suçu işliyor
15:21 Arka arkaya istifaların yaşandığı Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni başkan 16 Haziran'da seçilecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 16:27:45. #1.12#
SON DAKİKA: Bal üreticilerinden Başkan Ergün'e teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement