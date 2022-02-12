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Balık tezgahlarında çeşit çok, bolluk yok - Son Dakika

Balık tezgahlarında çeşit çok, bolluk yok

12.02.2022 10:27

Balık tezgahlarında çeşit çok, bolluk yok Denizlerde av yasağına az bir zaman kala tezgahlarda balık azaldı.

Balık tezgahlarında çeşit çok, bolluk yok

İSTANBUL - Denizlerde av yasağına az bir zaman kala tezgahlarda balık azaldı. Çeşit çok olmasına rağmen balıkların az olması nedeniyle de fiyatlarda yükseliş görülüyor.

Denizlerde av yasağına az bir zaman kala balık tezgahlarında çeşitlilik göze çarpıyor. İstanbul'da balıkçılar çarşısında çeşitlilik bol olmasına rağmen balıkların az olduğu görüldü. Bu hafta itibariyle balıkların azalması fiyatlara yükseliş olarak yansıdı. Geçen hafta kilosu 25 liraya kadar düşen hamsi bu hafta 40-50 liradan satılıyor. Tezgahlarda istavrit 40-50 liradan satılırken, sezon başında 25 liraya kadar düşen lüfer 120 liradan satılıyor.

Balıkların azalmasıyla fiyatların yükseldiğini söyleyen balıkçı Muammer Arduç, "Şu anda balıklarda bolluk yok. Yavaştan balık sezonu bitiyor. Nisan ayının ortalarından sezon kapanıyor. İster istemez balıklar azalmaya başladı. Her türlü balık var. Çeşidimiz bol ancak balık az. Bu durum fiyatlara da yansıyor. Bu mevsimde vatandaş daha çok hamsi, istavrit, mezgit gibi ufak balıklara talep gösteriyor. Şu anda hamsi ve istavrit 40-50 liradan satılıyor. Levreğin kilosu 100 liradan başlıyor, 200 liraya kadar çıkıyor. Lüfer de 120 liradan satılıyor" dedi.

"Hamsi gelirse 30 liraya kadar düşer"

Hava şartlarının balık fiyatlarını etkilediğini söyleyen Arduç, "Hamsi geçen hafta 30 liraya kadar düşmüştü. Fiyatlar havaların gidişatına göre değişkenlik gösteriyor. Bu günlerde hava biraz sıcak seyrediyor. Havalar soğursa eğer hamsinin yine geleceğini düşünüyorum. Hamsi gelirse 30 liraya kadar düşer" diye konuştu.

"Denizlerimizi kirletmezsek bol bol balık yeriz"

Deniz kirliliğiyle ilgili de konuşan Arduç, "Vatandaşlardan denizleri kirletmemelerini rica ediyorum. Büyük balıkların içinden plastik atıklar dahi çıkıyor. Denizleri kirletmezsek bol bol balık yeriz" şeklinde konuştu.

Balık tezgahlarında çeşit çok, bolluk yok
Balık tezgahlarında çeşit çok, bolluk yok
Balık tezgahlarında çeşit çok, bolluk yok
Balık tezgahlarında çeşit çok, bolluk yok
Balık tezgahlarında çeşit çok, bolluk yok

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İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balık tezgahlarında çeşit çok, bolluk yok - Son Dakika Ekonomi


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