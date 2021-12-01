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Balıkçı Reisleri Buluşması - Son Dakika

Balıkçı Reisleri Buluşması

01.12.2021 13:20
Balıkçı Reisleri Buluşması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, kıyı balıkçılarına son 3 yılda 60 milyon TL'den fazla hibe ödemesi yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, kıyı balıkçılarına son 3 yılda 60 milyon TL'den fazla hibe ödemesi yapıldığını bildirdi.

AK Parti İstanbul Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından Beykoz'da "Balıkçı Reisleri Buluşması" programı gerçekleştirildi. Programa Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Özkaldı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları Gıyaseddin Gergin ve Cahit Altunay, sektör temsilcileri ve balıkçı esnafı katıldı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen yıl 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'nda revize yaptıklarını, balıkçılar ile bir araya gelip tartışarak güzel bir kanun ortaya çıkarttıklarını hatırlattı.

Kaçak avcılık ile mücadele ettiklerini ifade eden Özkaldı, "Kaçak avcılık ile mücadele etmezsek bundan kimse bir fayda sağlamaz. Belki kısa bir süre belli bir kesimin kazançlı çıktığı görülse de uzun vadede hem sektöre hem insanımıza büyük zararlar verir. Önlenmesi zor durumlar ortaya çıkar. Kıyı balıkçılarımıza son 3 yılda 60 milyon TL'den fazla hibe ödemesi yapıldı." diye konuştu.

Müsilaj ile mücadelenin devam ettiğini bildiren Özkaldı, şunları kaydetti:

"Müsilaj ile mücadele kapsamında küçük balıkçılara olan desteği 2 kat artırdık. Müsilaj Eylem Planı kapsamında bütün bakanlıkları ilgilendiren 22 tedbir var. Bu tedbirlerin 6 tanesi Tarım ve Orman Bakanlığının takibinde. Müsilaj ile ilgili bütün tedbirleri alıyoruz. Bunların başında da hayalet ağlar geliyor. Hayalet ağlar konusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Dökme balıkçılığı, ışıkla avcılığı yasakladık. Midyenin kaçak avcılığı ile mücadele ediyoruz. Bu tedbirlerle Marmara Denizi'ni korumaya çalışıyoruz. Hamsi, çinekop ve lüfer avcılığında artış var."

"Balıkçılık ihracatı 1 milyar doları aştı"

Akif Özkaldı, yıllık 1 milyar doları aşan balıkçılık ihracat rakamına ulaştıklarını da aktardı.

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin de müsilaj sorununun çözümüne dair işler yaptıklarını ifade etti.

Gergin, "İşimiz laf üretmek değil, işimiz icraat üretmek. Bu toplantılar ile amacımız, önce dinlemek, sonra anlamak ve çözüm üretmektir." dedi.

Beykoz, Sarıyer ve Adalar balıkçı esnafının yer aldığı etkinlikte; Türkiye'de balıkçılığın gelişmesi için gerçekleştirilen yatırımlar, deniz ve çevre temizliği için yapılan çalışmalar, gelecek dönemde yapılması planlanan projeler, balıkçı esnafına verilen destekler ile ilgili Bakanlık tarafından bilgilendirme amaçlı sunum yapıldı. Sunumun ardından balıkçıların sorunları, talepleri ve önerileri dinlendi.

Akif Özkaldı, Türk Lirası, Müsilaj, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Balıkçı Reisleri Buluşması - Son Dakika Ekonomi


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