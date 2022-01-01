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Balıkçılardan yeni yıla mutlu başlangıç - Son Dakika

Balıkçılardan yeni yıla mutlu başlangıç

01.01.2022 16:29
Balıkçılardan yeni yıla mutlu başlangıç

Samsun'da yeni yılın ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan balık satıcıları mutlu bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

Samsun'da yeni yılın ilk gününde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan balık satıcıları mutlu bir başlangıç yaptıklarını dile getirdi.

2022 yılının ilk gününü evlerinde geçiren vatandaşların tercihi balık oldu. Balık satıcıları da ilgiden memnun kaldı. Fiyatların uygun balığı da taze olduğunu söyleyen balık satıcıları yeni yılda bu bereketin devam etmesini istediklerini belirtti.

Balık satıcısı Onurcan Köse, "Yeni yılda vatandaş bugün balığa rağbet gösteriyor. Zaten her sene böyle oluyor. Yılbaşı ertesi çok güzel iş oluyor. Bugün de zaten hafta sonu. Hem de tatil. Vatandaş evinde. Satışlarımız da bu yüzden iyi. Fiyatlar da gayet uygun. Hamsinin kilosu 20 TL, mezgidin kilosu 20 TL, barbun 10 TL, istavrit 10 TL. 2022'den dileğimizin balığın bol çıkması. Sağlı, mutluluk, neşe. Sezonu bu şekilde bollukla kapatırsak bizim için güzel bir yıl olacak" dedi.

Balık satıcısı Kurtça Aydın, "Şu anda biz 2021'i atlattık. 2022'nin ilk günü çok güzel satışımız var. Yoğunluk var. Vatandaş balık yemeye geldi. Yiyecek. Balıklar da hem ucuz hem taze. Vatandaşı Saathane Meydanı'na bekliyoruz. Mezgidimiz, barbunumuz, hamsimiz hep ucuz. Samsun deyince akla balık gelir zaten" diye konuştu.

Vatandaşlardan Yavuz Özgen, "Hastanede yatan misafirim vardı. Ona diye balık almaya geldim. Balıklar güzel. Mezgit aldım. Bir tane de levrek aldım. 2022 insanlara, topluma, milletimize inşallah güzel gelir. Şu virüsten bir an önce kurtulmak istiyoruz. Bıktık artık. Nice mutlu seneler olur inşallah" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Balıkçılardan yeni yıla mutlu başlangıç
Balıkçılardan yeni yıla mutlu başlangıç
Balıkçılardan yeni yıla mutlu başlangıç

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Türk Lirası, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçılardan yeni yıla mutlu başlangıç - Son Dakika Ekonomi


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