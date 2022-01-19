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Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı - Son Dakika

Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı

19.01.2022 13:57
Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı

Fiyatların düşük olduğu zamanlarda satışların iyi olmadığını iddia eden balıkçılar, fiyatlar yükselince balığa olan rağbetin artmasını hem memnuniyetle hem de şaşkınlıkla karşıladılar.

Fiyatların düşük olduğu zamanlarda satışların iyi olmadığını iddia eden balıkçılar, fiyatlar yükselince balığa olan rağbetin artmasını hem memnuniyetle hem de şaşkınlıkla karşıladılar.

Karadeniz'in balık ambarı konumunda bulunan ve 60'ın üzerinde ile balığın gönderildiği Samsun'da 1 hafta önce kilosu 8 TL olan istavritin fiyatı 25 TL'ye, 10'ar TL olan mezgit ve barbunun kilosu da 20 TL'ye çıktı. Balık satıcıları fiyatların düşük olduğu zamanlarda balığa rağbet olmadığını ifade ederken, havaların soğumasıyla birlikte artan fiyatların etkisiyle balık satışlarında patlama yaşadıklarını ifade ettiler. 8 liraya satılan istavritten günde 10 kasa sattıklarını söyleyen balıkçılar, 25 TL'den ise günde 20 kasa sattıklarını açıkladılar.

"8 TL'yken 10 kasa sattığımız istavriti 25 TL'yken 20 kasa satıyoruz"

Vatandaşların balık pahalı olunca daha çok alışveriş yaptığını ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, "Birkaç gündür hava şartlarından dolayı kayıklar denize çıkamıyor. O yüzden balık eskiye nazaran az çıkıyor. 1 hafta önce 10 TL'ye sattığımız balıkları 20-25 TL'ye satıyoruz. Yine de satışlarımız çok güzel. İstavriti 25 TL'ye daha çok satıyoruz. Vatandaş nedense ucuz olduğunda balığa ilgi göstermiyor. Fiyatlar pahalı olursa satışlarımız da o kadar fazla oluyor. İstavriti 8 TL'yken kimse almıyordu şimdi ise satışlar patlama yaptı. 8 TL'ye satarken istavritten günde 10 kasa satıyorduk şu anda ise 25 TL'den 20 kasa balık satıyoruz" dedi.

"Balık 8 TL olunca 'bayat' diyorlar, 25 TL olunca '3 kilo ver' diyorlar"

Vatandaşların ucuz balığa bayat gözüyle baktığına dikkat çeken balık satıcısı Kurtça Aydın, "Balık pahalı ama işlerimiz eskiye göre arttı. Havalar soğudu, kar yağdı. Balıklar hem yağlandı hem de tatlandı. Fiyatların pahalı olmasına rağmen insanlar balığa ilgi gösteriyor. Elimizde ne mezgit ne hamsi ne barbun ne de istavrit kalıyor. Vatandaşlar balığın kilosu 8-10 TL olduğu zaman 'bayat' diyor almıyor. Fiyatın 25 TL olduğu görünce ise hiç sormadan, '3-5 kilo ver' diyor. Bu işler ne yazık ki böyle" diye konuştu.

Fiyatların pahalı olduğunu belirten vatandaşlar, "Bizce balık fiyatları mevsimine göre çok pahalı. Tam anlamıyla istediğimiz balığı yiyemiyoruz. Somon alacaktım, 60 TL dediler. Bence 30 TL filan olması gerekir. Bu fiyatlardan memnun değiliz" ifadelerini kullanırken bazı vatandaşlar ise şunları söylediler:

"Balık fiyatları mevsim şartlarına göre fena değil. Kış var soğuktan denize çıkılmıyor. İstanbul'da fiyatlar daha pahalı. İstavritin pahalı olması da gerisinin gelmemeye başlamasından olabilir. Fiyatların artmasında denize çıkılmamasının etkisi var ama fırsatçılık da yapılıyor olabilir. Bence mezgit şu anda en fazla 15 TL olmalı. Hamsiyi ise buzhane olduğu için tercih etmiyoruz." - SAMSUN

Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı
Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı
Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı
Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı
Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı
Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı

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Türk Lirası, Karadeniz, Patlama, Samsun, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkçıların dediği çıktı: Fiyat artınca talep patladı - Son Dakika Ekonomi


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