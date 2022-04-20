Büyükşehir'den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği - Son Dakika
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Büyükşehir'den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği

20.04.2022 13:04
Büyükşehir'den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği

Tarım ve hayvancılığı önceleyerek çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin elini güçlendiren desteklerini sürdürüyor.

Tarım ve hayvancılığı önceleyerek çalışmalarına yön veren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, çiftçinin elini güçlendiren desteklerini sürdürüyor. Balıkesir'in iklim şartlarına uygun ve verimli bir ürün olan Badalan fasulyenin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Büyükşehir, Balya'da; 200 dekar alanda ekilmek üzere 24 çiftçiye bin 375 kilogram Badalan fasulye tohumu dağıtımında bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üreticinin kazancını artırmak amacıyla çiftçilere yönelik desteklerini artırarak devam ediyor. Balıkesir'in iklim şartlarına uygun ve verimli bir ürün olan Badalan fasulyenin yaygınlaştırılmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile iş birliği içerisinde çiftçi için önemli bir girdi maliyeti olan tohum ihtiyacını karşılıyor. Geçtiğimiz yıl Dursunbey'de çiftçiye Badalan (Beyaz Barbun) fasulye tohumunu dağıtan Büyükşehir, bu kez Balya'da yaklaşık 200 dekar alanda ekilmek üzere; 24 çiftçiye bin 375 kilogram Badalan fasulye tohumu desteği verdi.

Büyükşehir desteklere çiftçiden başlıyor

Şehre özgü ve yöreye has özellik gösteren ürünlere büyük destekler vererek Balıkesir'in var olan tarım potansiyelini, ürün çeşitliliklerini ve lezzetini ortaya çıkararak markalaşması gayretiyle çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir, desteklerine önce çiftçiden başlıyor. Süt otu tohumundan yem bitkileri tohumuna, meyve ve sebze fidesinden Badalan fasulyeye, aromatik bitki yetiştiriciliğinden arıcılığa, damızlık koç dağıtımlarından boz ırklar için probiyotik dağıtımına kadar birçok alanda kırsal kalkınmayı destekleyen Büyükşehir, Balıkesirli çiftçinin elini güçlendiriyor. 2021 yılında kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üreticiye 15 milyon liralık destek sağlayan Büyükşehir, 2022 yılında bu desteğini artırarak sürdürecek.

Balıkesir'e has ürünler destekleniyor

Geçtiğimiz yıl Dursunbey'de yapılan projenin bir örneğini bu yıl Balya'da gerçekleştirdiklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça "Balya'da göleti ve sulaması olan 4 köyümüzde, Badalan fasulye yetiştiriciliği yapılıyor. Bu fasulyenin yaygınlaştırılması amacıyla yetiştiricilerimize tohum dağıtımında bulunduk. Çok değerli ve lezzetli bir ürün. Biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Başkanımız Yücel Yılmaz'ın talimatıyla şehrimize has ürünleri desteklemek amacıyla çiftçimizin her daim yanındayız. Desteklerimiz devam edecek" diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine; İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan ile üreticiler katılım gösterdi. - BALIKESİR

Büyükşehir'den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği
Büyükşehir'den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği
Büyükşehir'den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği
Büyükşehir'den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği

YORUMLAR
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den üreticiye Badalan fasulye tohumu desteği - Son Dakika


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