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Balıkesir, EMITT'e damga vuracak - Son Dakika

Balıkesir, EMITT'e damga vuracak

01.02.2022 17:27
Balıkesir, EMITT'e damga vuracak

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT'e katılarak doğası, kıyıları ve termali ile turizmin başkenti olmaya aday olan Balıkesir'i tanıtacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, paydaşlarıyla birlikte dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT'e katılarak doğası, kıyıları ve termali ile turizmin başkenti olmaya aday olan Balıkesir'i tanıtacak. Sadece Türk turizm sektörünün değil, dünya turizm sektörünün de en büyük buluşma noktalarından birisi olan EMITT'e, Balıkesir standı damgasını vuracak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırlayan, şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısı Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Fuarı'na (EMITT) gitmeye hazırlanıyor.

Acentalarla iş birlikleri sağlanacak

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan EMITT'te, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; Valilik, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret Borsası ve Erdek, Havran, İvrindi, Sındırgı, Susurluk ilçe belediyeleriyle birlikte aynı stantta, Balıkesir'in; turizm potansiyelini anlatacak. 9-12 Şubat günleri arasında TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'nde kapılarını açmaya hazırlanan EMITT'te; Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit ve Gömeç ilçeleri de kendi stantlarında ilçelerini tanıtacak. Her yıl 45 bine yakın sektör profesyonelini, dünyanın dört bir yanındaki turizm destinasyon merkezleriyle bir araya getiren EMITT'te, Balıkesir'in potansiyeli en güzel şekilde anlatılarak acentalarla iş birlikleri geliştirilmesi sağlanacak.

Ünlü şef Ömür Akkor Balıkesir standını ziyaret edecek

Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle birçok ürünün yetiştiği Balıkesir'in gastronomi değerlerinden; peynir çeşitleri, zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, höşmerim, ayran ile daha birçok ürünün de tanıtımı yapılacak. Ayrıca, fuarın ilk gününde Gourmand Cookbook Awards'ta "Selçuklu Mutfağı" adlı eseri "Dünyanın En İyi Mutfak Tarihi Kitabı" ödülüne layık görülen ünlü şef ve yemek kitabı yazarı Ömür Akkor da Balıkesir standını, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın eşliğinde ziyaret edecek.

Daha önce Balıkesir'deki yerel işletmeleri inceleyen ve paylaşımlarında gastronomisinden oldukça etkilendiğini her fırsatta dile getiren Akkor, stantta Balıkesir'in mutfağı üzerine bir sohbet gerçekleştirecek.

Kentin turizm potansiyeli anlatılacak

4 gün sürecek fuarda, Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kamu ve özel sektörden diğer kurumların katılımıyla 20 ilçenin tanıtımı yapılarak her ilçenin potansiyeli anlatılacak. 4 mevsim turizm potansiyeli olan Balıkesir'in her bir köşesinin; doğası, denizi, termal su kaynakları, ovaları, kamp rotaları, otelleri ve gastronomisi hakkında ziyaretçiler bilgilendirilerek görsellerle tanıtımları yapılacak - BALIKESİR

Balıkesir, EMITT'e damga vuracak
Balıkesir, EMITT'e damga vuracak
Balıkesir, EMITT'e damga vuracak
Balıkesir, EMITT'e damga vuracak
Balıkesir, EMITT'e damga vuracak
Balıkesir, EMITT'e damga vuracak

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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Turizm, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Balıkesir, EMITT'e damga vuracak - Son Dakika Ekonomi


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