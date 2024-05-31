Balıkesir Dönüşüm Kongresi\'nde çiftçilerin sorunları konuşuldu

Ekonomi

Balıkesir'in bütün yerel aktörleriyle ortak bir "kent laboratuvarı" oluşturularak kente yeni bir vizyon ve yönetim perspektifi sunmak amacıyla gerçekleştiren ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki 5 yılını belirleyecek stratejik planın oluşturulmasına katkı sağlayacak "Balıkesir Dönüşüm Kongresi" başladı.

Avlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kongrenin "Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma" başlıklı 4. oturumuna konuşmacı olarak katılan Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Rahmi Demirbay, Balıkesirli üreticilerin yaşadığı sorunları dile getirdi.

Başkan Demirbay, yaptığı konuşmasında; "Balıkesir çiftçisi ve Türkiye'deki çiftçi perişan durumda. Bugün çiftçi olarak 30 bin üyemiz var. Bunların yaşı sınırı 50 ve üzeri. Gençler çiftçilik yapmak istemiyor. Neden derseniz önünü göremiyor. Önünü görmeden çiftçilik yapana da kız verilmiyor. 'Balıkesir'e git, şehre git, kızımızı öyle vereceğiz!' deniliyor.

Tarım arazilerini geliştirmek için önce çiftçimize kazandırmak gerekiyor. Kırsal mahallelerimizde eski adıyla köylerimizde satılan arazilerin kime satıldığını bazen hiç kimse bilmiyor. Her geçen gün arazilerimiz küçülüyor ve çiftçilik azalıyor. Tarım sulama alanına geçmek istiyoruz sulama çok pahalı. Mazot çok yüksek, ayrıca ürettiğimizi satamıyoruz."

Çiftçilerin pazara çıktığında tarladaki domatesi 3 liraya satamadığını, halkın ise pazardan 30 liraya alamadığını vurgulayan Demirbay, "Tam bir çelişki. Satmak istiyoruz çünkü domates, biberi 3 ay içinde satmamız gerekiyor. Balıkesir merkezde 140 kırsal mahallemiz (köy) var. Bunlardan 25 mahallede büyük baş hayvan yok. Bu çok büyük acı demektir. Çiftçiliğin gelecekte bitebileceğinin en net göstergesidir. Çiftçilik yapmazsak ürün alamazsınız savaştan daha kötü olacaktır."

Üreticinin buğdayın kilosunu 5 liraya veremediğini ama mazot 45 lira olduğu için üreticinin ekmemekte haklı olduğunu söyleyen Demirbay, "İnsanlar 'Bu girdi maliyetlerle ürün ekeceğime gider bir fabrikaya işçilik yaparım hiç olmazsa sigortam ödenir' diyor. Şu bir gerçek bizim köylerde kalmamız için önce kursların açılması, kadın veya erkeklere destek verilmesi gerekiyor. Çiftçilik yapanın elinden tutulması gerekiyor."

Üretimin her aşamada tarım ürünlerinin daha kaliteli olması adına böcek ve haşereyle mücadele edilmesi gerektiğini de ifade eden Demirbay, "Bunların Büyükşehir Belediyesi ve Tarım İl Müdürlükleri ile destekli bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Balıkesir Ziraat Odası Başkanı Rahmi Demirbay, konuşmasını "Köylü olamadan ülke olmaz" sözleriyle sonlandırdı.