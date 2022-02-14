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Bandırma Balık Hali'nde hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika

Bandırma Balık Hali'nde hamsi bolluğu yaşanıyor

14.02.2022 09:07
Bandırma Balık Hali'nde hamsi bolluğu yaşanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık çeşitliliği göze çarparken, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık çeşitliliği göze çarparken, tezgahlarda hamsi bolluğu yaşanıyor.

Bandırma ilçesinde balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor, hamsi 35-40 liradan satılıyor. Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarına bolluk olarak yansıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali'nde balık çeşitliliği göze çarparken, özellikle hamside bolluk yaşandığı gözlendi. Tezgahlarda hamsi, mezgit ve istavrit 30-40 liradan satılıyor.

Hamsi balığı sezonunun son haftası olduğunu ve hamsinin Karadeniz'den Gürcistan'a gitmeye başladığını belirten Bandırmalı balıkçı Metin Çokgezenler, "Hamsi bir hafta sonra yok. Hamsi yavaş yavaş Karadeniz'den Gürcistan'a gitmeye başladı. Hamsiyi 40 liraya satıyoruz. Bir kilo hamsi ile dört kişilik bir aile rahat doyar. Enflasyona kafa tuttuk. Fiyat artışı yok, hamsi kilosu 40 lira. Halkımızı bol bol hamsi alıp yemeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

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Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir, Gürcistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bandırma Balık Hali'nde hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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