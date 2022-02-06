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Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika

Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor

06.02.2022 09:29
Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor, hamsi 35 liradan satılıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor, hamsi 35 liradan satılıyor.

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava balık tezgahlarına bolluk olarak yansıdı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma balık halinde balık çeşitliliği göze çarparken, özellikle hamside bolluk yaşandığı gözlendi. Tezgahlarda hamsi, mezgit ve istavrit 30-35 liradan satılıyor.

Karadeniz'den hamsi balıklarının gelmeye devam ettiğini ve satışlardan memnun olduklarını belirten balıkçı Barış Yıldız, "Havalar iyi gidiyor. Karadeniz'den hamsi gelmeye devam ediyor. Hamsinin kilosu 35 lira. İstavrit 30 lira. Marmara'dan kolyoz balığı geliyor o da kilosu 40 lira. Hamsiye talep çok. Vatandaş bol bol hamsi yiyor. Havalar böyle giderse fiyatlar bu seviyede gider. Satışlar güzel. Tezgahlar hareketli. Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor
Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor
Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor

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Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz, Balıkesir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bandırma balık halinde hamsi bolluğu yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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