Üye Girişi
Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı - Son Dakika

Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı

01.02.2022 14:21
Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı

Güney Marmara'da yer alan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar, şubat ayına hamsi bolluğu ve fiyat düşüşü ile başladı.

Güney Marmara'da yer alan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar, şubat ayına hamsi bolluğu ve fiyat düşüşü ile başladı.

İlçede faaliyet gösteren balıkçı esnaf Cem Tecimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğuması ve kar yağışlarının Karadeniz'e hamsi bolluğu getirdiğini söyledi.

Tezgahlarda düne kadar kilogram fiyatı 50 lira olan hamsinin şu anda 25 ila 35 liradan satıldığını belirten Tecimen, "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Hamsi çok yağlandı ve lezzetlendi. Marmara hamsisi geçti, bitti. Artık hamsi Karadeniz'de başladı. Herkesi balık yemeğe davet ediyoruz." dedi.

Tecimen, bugünlerde hamsinin çok lezzetli ve fiyatlarının uygun olduğunu, çinekop mevsiminin ise son günlerinin yaşandığını ifade etti.

Esnaf Barış Yıldız da Karadeniz hamsisinin bolluğuna dikkati çekerek, "Hamsi 35 lira, istavrit ve kolyoz 30 lira. Şu anda en ucuz gıda; balık." dedi.

Bu arada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde geçen ay 3 bin 380 kasa hamsi, 2 bin 724 kasa istavrit, 2 bin 119 kasa kolyoz, 1049 kasa sardalya, 434 kasa tekirin işlem gördüğü bildirildi. Halde 2021'in aynı ayında 8 bin 175 kasa hamsi, 2 bin 165 kasa istavrit, 3 bin 260 kasa sardalya, 3 bin 141 kasa tekir işlem görmüştü.

YORUMLAR
500

Balıkesir, Karadeniz, Marmara, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
14:16 Esra Erol'un programında yüzünü saklayan Elif evli sevgilisine döndü! Erol: Haysiyetsiz
13:07 21 anne, 1 baba: Hollandalı doktor 21 hastasında kendi spermlerini kullandı!
13:20 Bartu Küçükçağlayan baba oldu! İste bebeğin cinsiyeti
13:46 Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı
13:46 Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul'a ateş püskürdü: İstanbul'u satıyorlar! Aldıkları araziler tarla olacak!
13:46 Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Türkiye büyük tehdit altında
13:43 İmamoğlu'na açıkça soruldu: İngiliz elçiyle yemek yediğinden Kılıçdaroğlu'nun haberi var mıydı?
13:31 Fenerbahçe'den şaşırtan transfer! Ali Koç, Alanya Başkanı ile Efecan için masaya oturdu
13:28 Sosyal medyadan tanıştığı yaşlı adamın evine gitti! Korkunç son hüzne boğdu
13:21 Savaş ihtimali hala gündemde! ABD'den Kiev'e kötü haber: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 14:29:13. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement