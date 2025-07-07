Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak - Son Dakika
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Ekonomi

Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak

Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak
07.07.2025 08:10
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3 Temmuz'da açıklanan enflasyon verileriyle birlikte en düşük emekli maaşları 16 bin 681 TL'ye yükseltilirken bankaların da promosyon ödemeleri belli oldu. Maaşını taşıyan emekliye 25 bin liraya kadar ödeme yapılacak. Geçtiğimiz yıl SGK ile sözleşme imzalayan 19 banka ise şöyle sıralandı...

3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.

TABAN AYLIK 16 BİN 681 LİRAYA YÜKSELİYOR

Söz konusu tutarı aynı şekilde en düşük emekli maaşına yansıtan iktidar, halihazırda 14 bin 469 lira olan taban aylığın 16 bin 681 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Açıklanan en düşük emekli maaşının zamlanmasıyla birlikte Mart 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretlerinde de otomatik olarak değişikliğe gidilmiş oldu.

Aradan geçen bir yılı aşkın sürede çok sayıda özel banka emekli promosyon kampanyasında değişikliklere giderken, halihazırda kullanılan sistemde emeklilerin maaşına göre promosyon miktarı belirlenmeye devam ediyor.

PROMOSYONA TEMMUZ AYINDA DOĞRUDAN ZAM

Geçtiğimiz yıllarda bankalar tarafından promosyon miktarı için 10, 15 ve 20 bin TL olarak belirlenen emekli maaş sınırları, en düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle birlikte 5 milyon emekli için temmuz ayında doğrudan zamlanacak.

25 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bankalar promosyonlarını güncelledi. Maaşını taşıyan emekliye 25 bin liraya kadar ödeme yapılacak. Maaşını taşıyan emeklilere en düşük promosyonu 12 bin lirayla kamu bankası Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası verirken Garanti Bankası 15 bin lira, TEB ve İş Bankası ise emekli maaşını getirene 21 bin lira ödeyecek. Yapı Kredi ve ING'nin maaş promosyonu ise 25 bin liraya kadar çıkıyor.

SGK ile geçtiğimiz yıl emekli promosyonu için protokol imzalayan bankalar şu şekilde:

- Akbank

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Denizbank

- Fibabanka

- ING Bank

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- Odea Bank

- QNB Finansbank

- Şekerbank

- Ziraat Bankası

- Turkish Bank

- TEB

- Türkiye Finans Katılım Bankası

- Garanti BBVA

- Halkbank

- Türkiye İş Bankası

- Türkiye Vakıflar Bankası

- Yapı Kredi

- Ziraat Katılım Bankası

Ekonomi, Finans, Banka, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Banka promosyonları güncellendi! Emeklinin hesabına 25 bin lira yatacak - Son Dakika

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