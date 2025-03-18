Bankacılık devi altın için bakın ne yorum yaptı

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifeleri ve Orta Doğu'daki artan jeopolitik gerilimler güvenli liman altına yansıyor. Bugün itibarıyla 3.015 dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaşan altın, yatırımcıların güvenli liman talebini güçlendirdi.

ANZ: JEOPOLİTİK RİSKLER VE MERKEZ BANKALARI ALTINI DESTEKLİYOR

ANZ Bank tarafından yayınlanan piyasa analizinde, küresel belirsizliklerin altına olan talebi artırmaya devam ettiği belirtildi. Bu ortamda Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu (ANZ), bugün yayımladığı bir araştırma notunda altın tahminini yükseltti. Banka, 0-3 aylık altın fiyatı tahminini ons başına 3.100 dolara, 6 aylık tahminini ise ons başına 3.200 dolara yükseltti.