Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımında kullanılan kredi tutarlarında değişiklik yaptı. Yeni düzenleme ile taşıt alımlarında kullanılan kredi miktarlarına yeni sınırlamalar getirildi. Bu değişiklik, taşıt almayı planlayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.
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12.03.2025 10:54:14. #7.12#
SON DAKİKA: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), taşıt alımında kredi tutarlarını değiştirdi - Son Dakika
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