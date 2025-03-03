Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, ocak sonu itibarıyla sektörün dönem net kârı 47 milyar 347 milyon lira olarak gerçekleşti.

03.03.2025 16:59
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 'nun (BDDK) Ocak 2025 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2024 sonuna göre 708 milyar 937 milyon lira artarak 33 trilyon 366 milyar 171 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler ocak ayı itibarıyla 16 trilyon 374 milyar 343 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 337 milyar 296 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,87 seviyesinde gerçekleşti.

EN BÜYÜK FON KAYNAĞI MEVDUAT

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2024 sonuna göre yüzde 0,8 artarak 19 trilyon 46 milyar 753 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 3,5 artışla 2 trilyon 998 milyar 96 milyon liraya ulaştı. Ocak sonu itibarıyla sektörün dönem net karı 47 milyar 347 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,62 olarak kayıtlara geçti.

Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı
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Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enflasyon var ama bankalar kazandıkça kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • mustafa sagdic:
    Müslüman ülke faiz geliryle rekor kiriyor 105 1 Yanıtla
  • 149700:
    milletin üç kuruşuna göz diken düzen.. yazıklar olsun.. 64 0 Yanıtla
  • adige1864:
    faiz Allah ve Resulüne savaş açmaktır diyor ayet. Allah ve Resulüne savaş açmış bir toplum yarattılar ve bu yüzden bu ülkenin iki yakası bir araya gelmeyecek. 58 2 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Faiz başkadır tefecilik başkadır. Peygamber efendimiz bile ticaret yaparken borç para alır, ticaretten sonra yaptığı borcun faizi ile öderdi. Türk lirasını dolara veye dolara endeksli altına yada euroya yatırıp gavurun parasını değerlendirmek daha mı iyi. 21 yüz yılda 7. yüz yılın ekonomi politikasını uygulamak aptallık. 0 2
  • Serkan Güngör:
    gelmis gecmis hic bir iktidarin guc geciremedigi tek sektor. kazan kazani oynuyorlar cunku merkez bankasi ile bankalar.. 57 1 Yanıtla
  • Manavuz123:
    faiz lobisi her zaman en cok sizde biz Müslüman lardan kazanir 29 1 Yanıtla
  • efe:
    kartla yaptığınız her alışverişte esnaf kendi parasını almak için bankaya yüzde 3 4 komisyon veriyor. nakit kullanın. gerçi en büyük paraya bir ögün yemek yiyemiyorsun. 7bin tl üzerine nakit ödeme yapamıyorsun. yazık bize 28 0 Yanıtla
  • Ers Çky:
    şaşırdık mı 14 0 Yanıtla
  • barış özcan:
    Faiz haramdır nokta, bu aşan içinde haram veren içinde, gerçek Müslüman haramdan uzak durur, durmayan kendini ateşe atar. 5 2 Yanıtla
    Yunus Durak:
    Niçin maaşınızın promosyonunu alıyorsunuz 0 0
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