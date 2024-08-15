Bankadan eliniz boş dönebilirsiniz! Bu belgeyi vermeyen emeklilere ödeme yapılmayacak

Ekonomi

Emeklilerin bankalarına beyanname sunmaları gerekiyor. Bu belgenin sunulmaması durumunda, emeklilerin maaş ödemeleri yapılmayacak. Bu adım, SGK'nın maaş promosyonlarını yönetirken daha şeffaf ve düzenli bir süreç sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

YENİ TUTAR 8 İLE 12 BİN LİRA ARASINDA

SGK, kamu bankalarında emeklilere yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık olarak iki kat artırıldığını açıkladı. Yeni promosyon tutarları 8 bin ila 12 bin lira arasında değişecek. Bu düzenleme, emeklilerin maaş promosyonlarından daha fazla faydalanmalarını sağlayacak. Ayrıca, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibi de başvuruda bulunarak kamu bankalarından 5 bin lira promosyon alabilecek.

GÜNCELLEME BAŞVURUSU YAPILMASI GEREKİYOR

Emeklilerin maaş promosyonlarından yararlanabilmesi için banka şubelerine gidip güncelleme başvurusu yapmaları gerekiyor. Promosyonların otomatik olarak güncellenmediği ve emeklilerin bu işlemi kendilerinin yapması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, banka değişikliklerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiği ve yeni bankanın maaş ödemesinden 10 gün önce seçilmesi gerektiği belirtildi.

BU UYGULAMA EMEKLİLERİN YARARINA

Emeklilerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması ve beyanname süreçlerini takip etmesi önem taşıyor. SGK'nın bu düzenlemesi hem ödemelerin düzgün yürütülmesini hem de emeklilerin maaş promosyonlarından tam olarak faydalanmasını hedefliyor. Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için SGK'nın resmi internet sitesi ve banka şubeleri ile iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor. Bu düzenleme, emeklilerin maaş promosyonlarını alabilmeleri için önemli bir adım olup, sürecin dikkatlice takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.