Bankadan eliniz boş dönebilirsiniz! Bu belgeyi vermeyen emeklilere ödeme yapılmayacak - Son Dakika
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Ekonomi

Bankadan eliniz boş dönebilirsiniz! Bu belgeyi vermeyen emeklilere ödeme yapılmayacak

Bankadan eliniz boş dönebilirsiniz! Bu belgeyi vermeyen emeklilere ödeme yapılmayacak

Yeni düzenlemeye göre, emeklilerin bankalarına beyanname vermeleri artık zorunlu hale geldi. Bu belgeleri sunmayan emeklilere maaş ödemesi yapılmayacak. İşte, bu yeni düzenlemenin detayları ve emeklileri nasıl etkileyeceği hakkında bilmeniz gerekenler.

15.08.2024 12:45
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Emeklilerin bankalarına beyanname sunmaları gerekiyor. Bu belgenin sunulmaması durumunda, emeklilerin maaş ödemeleri yapılmayacak. Bu adım, SGK'nın maaş promosyonlarını yönetirken daha şeffaf ve düzenli bir süreç sağlamayı amaçladığı belirtiliyor.

YENİ TUTAR 8 İLE 12 BİN LİRA ARASINDA

SGK, kamu bankalarında emeklilere yönelik promosyon ödemelerinin yaklaşık olarak iki kat artırıldığını açıkladı. Yeni promosyon tutarları 8 bin ila 12 bin lira arasında değişecek. Bu düzenleme, emeklilerin maaş promosyonlarından daha fazla faydalanmalarını sağlayacak. Ayrıca, ölüm aylığı alan 3,3 milyon hak sahibi de başvuruda bulunarak kamu bankalarından 5 bin lira promosyon alabilecek.

GÜNCELLEME BAŞVURUSU YAPILMASI GEREKİYOR

Emeklilerin maaş promosyonlarından yararlanabilmesi için banka şubelerine gidip güncelleme başvurusu yapmaları gerekiyor. Promosyonların otomatik olarak güncellenmediği ve emeklilerin bu işlemi kendilerinin yapması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, banka değişikliklerinin e-Devlet üzerinden yapılabildiği ve yeni bankanın maaş ödemesinden 10 gün önce seçilmesi gerektiği belirtildi.

BU UYGULAMA EMEKLİLERİN YARARINA

Emeklilerin yeni düzenlemelere uyum sağlaması ve beyanname süreçlerini takip etmesi önem taşıyor. SGK'nın bu düzenlemesi hem ödemelerin düzgün yürütülmesini hem de emeklilerin maaş promosyonlarından tam olarak faydalanmasını hedefliyor. Daha fazla bilgi ve başvuru detayları için SGK'nın resmi internet sitesi ve banka şubeleri ile iletişime geçilmesi tavsiye ediliyor. Bu düzenleme, emeklilerin maaş promosyonlarını alabilmeleri için önemli bir adım olup, sürecin dikkatlice takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

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Son Dakika Ekonomi Bankadan eliniz boş dönebilirsiniz! Bu belgeyi vermeyen emeklilere ödeme yapılmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Yunus Uslu: Saçma sapan haberler, sanki her şey güllük gülistanlık da neymiş bir de emekli maaşını alamayacakmış. Verdiğiniz üç kuruş para görende emekliler en az 2 asgari ücreti alıyor der. Boş boş işler bir genç olarak özellikle yaşı ileri olupta inşaatlarda bekçilik yapan amcalar bulaşık işi arayan teyzelerimiz 70-75 yaşında hala çalışıyorsa bu ülkenin en büyük ayıbıdır . Banka beyannamesiymiş tek tuşla kredi veriyorsun ya o işi de bir kendiniz hallediverin bankalarrrrre !!! 105 6 Yanıtla
  • Serkan Basar: farketmez Zaten maaş felan verdiğiniz de yok bir o kaldı çökmediğiniz 48 4 Yanıtla
  • Yunuss Bayern: Made in turkey 28 1 Yanıtla
  • Erkut Köse: Kayıt dışı emekli maaş alanları bulsanız yine de rahatlar bütçe yüzlerce insan var sahte belge sahte işlem usulsüzlikler yapıp para alanlar var 18 2 Yanıtla
  • ozcan ozmercan: Ona maaş demeyelim yardım parası diyelim 4 0 Yanıtla
  • Galatasaray 1905: illah o güncellemeye bile para alacaksınız vatandastan 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Bankadan eliniz boş dönebilirsiniz! Bu belgeyi vermeyen emeklilere ödeme yapılmayacak - Son Dakika
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