Üye Girişi
Bankalar faiz oranlarını düşürmüyor - Son Dakika

Bankalar faiz oranlarını düşürmüyor

04.02.2022 11:17
Bankalar faiz oranlarını düşürmüyor

Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü.

Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak faizdeki indirim piyasaya yansımadı.

28 Ocak 2022 tarihli Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre toplam Türk lirası kredi büyüklüğü 4 trilyon 972 milyar TL, toplam mevduat 5 trilyon 429 milyar TL oldu. Mevduat ile kredi arasında 457 milyar liralık fark hesaplandı. Merkez Bankası düşük faiz ile kredi kullandırılması için politika faizini yüzde 14 seviyelerine düşürdü. Ancak bu indirim piyasaya yansımadı. Bankalar kredilerde oranları yüksek tutuyor. İhtiyaç kredisi ortalama yüzde 25 faiz oranıyla tüketicilere sunulurken ticari krediler yüzde 33 oranla veriliyor.

Kamu ve özel bankalardaki fark göze çarpıyor

Bankaların yayımladıkları kredi faiz oranlarına göre ihtiyaç kredisi faizleri yıllık yüzde 39'a kadar varırken konutta en düşük aylık faiz yüzde 1,20'de kaldı. Taşıt kredisi faizleri de yükselişte. Aylık yüzde 2,55'e varan taşıt kredisi faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30'u aşmış durumda. Merkez Bankası'nın faiz kararı kamu bankalarında yanıt buldu. Kamu bankalarında ihtiyaç kredileri faizleri yıllık 18 seviyelerinde özel bankalarda ise bu oran yüzde 40'a yakın seyrediyor.

Kur korumalı TL mevduat hesabında 290 milyar lira aşıldı

Öte yandan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, kur korumalı mevduata katılımın 290 milyar liraya yükseldiğini açıkladı. Akben, "Bugün katılım 290 milyarı geçti. Biliyorsunuz 3 aylık 6 aylık ve 1 yıllık olarak açılabiliyor. İlgi bu manada önemli. Sistemin kurulmasıyla birlikte artık tamamen bütün bankalarımızda yerleşmiş durumda. Bu iyi bir ürün tercih edenler için de iyi bir ürün" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Merkez Bankası, Türk Lirası, Kredi, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bankalar faiz oranlarını düşürmüyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
11:19 "Millet İttifakı'nda çatlak var" iddiasına Kemal Kılıçdaroğlu'ndan cevap: Kimse kimseye mecbur değil
11:16 4 Şubat altının gram fiyatı 787 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:12 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Züleyha, Çukurova halkını nasıl etkileyecek?
10:45 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Fırat, Nazlı'yı Barış'tan koruyabildi mi?
10:21 Samanlıkta tilki besleyen adam: Besliyorum sözünde durursa hindilerimi yemeyecek
10:43 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Sedat hapse girdi mi?
10:16 Ayakları yok ama 32 yıllık ayakkabıcı: Ben tadamadım ama hevesle yapıyorum!
09:43 İstanbul Valiliği'nden İsbak A.Ş.'ye soruşturma: Gerekçe, izinsiz dijital yardımlar
10:38 Antika meraklısı 53 yıllık terzi kömürlü ütüyle kumaş ütülüyor
10:31 AK Partili Mücahit Birinci'nin Samsun paylaşımı: Allah akıl fikir versin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 11:25:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bankalar faiz oranlarını düşürmüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement